La Xunta afirma que los pellets "no son tóxicos" y descarta elevar el nivel de emergencia

El vertido de pellets en la costa gallega sigue estando este lunes en el foco informativo. Mientras la Xunta asegura en base a un informe que las bolas de plástico "no son tóxicas ni peligrosas", la oposición continúa pidiendo responsablidades. Según el Gobierno gallego son 30 las playas afectadas. Por su parte, la Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación.

La Xunta descarta que sea peligroso

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha informado que el Gobierno autonómico descarta elevar al nivel 2 la fase de emergencia por contaminación marina por el vertido de pellets en la costa gallega y pide que se hagan recogidas "de manera ordenada".

En un acto celebrado este lunes en A Coruña y ante preguntas de los medios, Vázquez ha aclarado que las pequeñas bolas de plástico "no son tóxicas ni peligrosas" pero "es plástico y hay que quitarlo de los arenales".

La vicepresidenta segunda ha detallado que desde que la Xunta tuvo conocimiento del vertido se activó el Plan Camgal (Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la comunidad de Galicia) y ha apuntado que "no es necesario" elevar el nivel de emergencia porque así lo dicen "técnicos y científicos".

Pellets recogidos en la playa de Orzán. CABALAR

Ángeles Vázquez ha pedido al Gobierno central que "colabore" porque es suya la "responsabilidad del transporte en el mar" y porque "hay que actuar" dado que "no fueron capaces de sacar los sacos del mar y están llegando a tierra, en unos casos sacos completamente llenos y en otros miles de bolas porque los sacos se abren".

El Gobierno autonómico, en palabras de la conselleira, ha puesto en marcha un dispositivo de unas 200 personas, entre "personal propio, guardacostas, agentes medioambientales" y también a través de "la empresa pública Tragsa" para "trabajar y controlar" la recogida de los pellets que, ha avisado, "es muy complicada".

Por ello, y en relación a las recogidas organizadas por voluntarios, Ángeles Vázquez ha pedido que estas actuaciones se hagan "ordenadas y con sentido" ya que si hay muchas personas sobre los arenales "se pisan las bolitas y se entierran".

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias

La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias por la marea de pellets de plástico en las costas gallegas y que se extienden a las comunidades del mar Cantábrico, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La Unidad Especializada en Medio ambiente de la Fiscalía General ha abierto diligencias de investigación sobre el vertido de pellets tras abrir previamente expediente de seguimiento de la situación el día 4 de enero.

El vertido comenzó el 8 de diciembre tras la caída de un contenedor de un barco frente a las costas portuguesas y el primer aviso a la Xunta llegó el 13 de ese mismo mes, al llegar parte del material a una playa de Ribeira (A Coruña), de lo que recibió aviso el 112.

Las cofradías alertan: "Los pellets estarán meses o años pululando"

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha llamado la atención este lunes sobre el hecho de que el vertido de pellets de plástico que afecta desde hace días a las costas gallegas permanecerá "meses o años pululando" por el litoral y que las barreras de hidrocarburos podrían haber servido para "recoger las bolitas" antes de que estas "llegasen a tierra".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el también presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo y patrón mayor de Burela, que ha lamentado que "los vientos de noroeste" que han azotado durante los últimos días el litoral gallego hayan "distribuido el vertido por toda la parte oeste de la costa".

"Va a ser muy difícil erradicar los pellets porque tenemos una costa muy agreste, con muchas entradas, y con el tamaño que tienen estas bolas va a haber bolas por todos lados durante mucho tiempo", ha alertado, para acto seguido subrayar la necesidad de "llevar a cabo algún tipo de actuación a nivel global" en materia de limpieza para, ha precisado, "quitarle el miedo a la gente y tener una costa limpia cuanto antes".

Ribadeo limpia de pellets sus playas

El alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, ha informado de que el Ayuntamiento está limpiando este lunes de pellets las playas de Castros e Illas, a donde también han llegado restos de la carga de los contenedores que cayeron al mar frente a las costas portuguesas.



"Estamos actuando en colaboración con la Xunta de Galicia. Lo primero que hicimos fue un análisis de la situación, acudiendo a la playa la Policía Local y Protección Civil, para hacer un informe sobre lo sucedido", ha comentado a la prensa el regidor local.

"Es verdad que nos transmitieron que la presencia era ridícula, que no había un problema, pero de igual modo trasladamos las fotografías realizadas a la Consellería", ha añadido el regidor local.

El propio alcalde ha indicado que ambas "administraciones" decidieron actuar, "para limpiar y eliminar" los pocos residuos que llegaron a ambas playas ribadenses.

"Este lunes, a las ocho de la mañana, actuamos con los trabajadores públicos, con palas, con cribos, con rastrillos y con guantes, y se eliminaron todos esos pellets que aparecieron en dos arenales: en Castros y en Illas".

"Nosotros quisimos actuar, creo que somos el único Ayuntamiento que está actuando con personal propio limpiando las playas de una presencia que es ridícula, pero desde luego nosotros consideramos que es mejor retirar esos pellets, en lugar de que estén por ahí", ha puntualizado.

Rueda critica la falta de información

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha criticado la falta de información por parte del Gobierno central a la Xunta sobre la contaminación de las playas por millones de pellets de plástico y ha lamentado el uso electoral que asegura que está haciendo la izquierda de esta situación.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, en el que ha sido presentado por el presidente del PP y antecesor suyo en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Rueda ha dicho no tener información precisa sobre la contaminación llegada a playas gallegas procedente de contenedores del buque Tuconao.

"No tenemos información, todavía no nos la ha dado, (sobre) cuántos contenedores se cayeron al mar y qué contenían", ha manifestado el presidente de la Xunta, que en todo caso ha garantizado: "Vamos a recoger todo lo que llegue a las playas, pondremos los medios necesarios y quien quiera ayudar que ayude y el que no que siga haciendo campaña, pero que no estorbe".

"No es normal que quien pueda decirnos eso no lo (haga) y (no lo) sepamos a día de hoy. Aun así actuaremos como lo estamos haciendo, poniendo todos los medios a nuestro alcance", ha insistido.

Puente acusa a Rueda de "escurrir el bulto"

El Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Xunta de Galicia de tratar de "escurrir el bulto" y de "no hacer nada" desde el 13 de diciembre, fecha del primer avistamiento de pellets, y el 5 de enero. Asimismo, ha precisado que el Gobierno central no puede actuar mientras no sea declarado el nivel 2 de emergencias. "A quien miente hay que desenmascararlo", ha asegurado el ministro

Puente ha replicado a Rueda que el 20 de diciembre "tras las averiguaciones oportunas, se comunicó a la Xunta el barco de procedencia, de bandera liberiana y armador alemán que perdió seis contenedores. Solo uno contenía pellets de plástico. El evento se produjo el 8 de diciembre del pasado año en aguas portuguesas".

1.- Abro hilo. A quien miente hay que desenmascararlo. En el caso del PP y en concreto del PP de Galicia y más en concreto en relación con un problema medioambiental de este tipo desenmascararlos es fácil. Porque son contumaces en la mentira. https://t.co/ZvYhxEMuxh — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 8, 2024

Ante estos hechos, continúa Puente en su hilo, el ejecutivo gallego declaró la situación de emergencia nivel 1 (el mínimo) "con fecha 5 de enero y el día 6 movilizó a Tragsa para cooperar en la limpieza de las costas afectadas". En este sentido, ha recordado que para que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) "actúe" se requiere una declaración del nivel 2 de emergencias.

"Es decir, entre el día 13 de diciembre de 2023 fecha del primer avistamiento de pellets del que se tiene constancia y el 5 de enero de 2024, la Xunta de Galicia NO HACE NADA", continúa el ministro de Transporte, quien ha asegurado que, frente a esto, el Gobierno de la nación "dentro de sus competencias, ha hecho y hace seguimiento vía satélite y con vigilancias aéreas programadas que concluyen que los residuos no están en el mar ni en las aguas costeras, y se encuentran en tierra donde solo se puede intervenir a instancia de la Xunta".

Pontón pide que Rueda comparezca

La portavoz nacional del BNG y candidata a presidenta de la Xunta, Ana Pontón, ha pedido este lunes que el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, comparezca en el Parlamento de Galicia para "dar explicaciones" ante la "ola de indignación que está incrementándose" por la "marea plástica de pellets".

Pontón ha opinado que "el Gobierno gallego y el central, en vez de dar una respuesta a la altura del problema", han propiciado "un pim, pam, pum absolutamente inútil".

Pontón ha dicho que el PP "está repitiendo en la gestión" de esta problemática "el mismo modus operandi que durante el Prestige" y ha sostenido que inicialmente optó por "ocultar la marea" y que más tarde "no puso medios" para evitarla.

Además, ha acusado a esa formación de "manipular a través de los medios públicos" gallegos sobre la situación y ha denunciado su "incompetencia" ante "un problema ambiental tan grave".

"Es urgente que tanto la Xunta como el Gobierno central se pongan a trabajar mano a mano", ha añadido la candidata, que ha pedido los "recursos y medios necesarios" y que ha asegurado que "ya está bien de ver cómo los gobiernos no están a la altura".

Ana Pontón ha tachado de "muy grave la actitud del Gobierno" y de su candidato a la reelección al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, y ha opinado que, "en vez de dar una respuesta transparente", la formación "utiliza la mentira y la manipulación igual que en el Prestige".

Una asociación náutica reclama revisar los protocolos

La Asociación Española de Titulados Náutico Pesqueros (Aetinape) ha demandado este lunes una revisión de los “protocolos ambientales” para proteger la costa de los vertidos después de que millones de pellets de plástico llegasen a las playas gallegas procedentes de un buque, que perdió parte de su cargamento en aguas portuguesas.

En un comunicado, Aetinape insiste en que “la sociedad gallega y española deben conocer en qué aspectos fallaron los gobiernos para que la ciudadanía haya tenido que enterarse de este grave problema ambiental” casi un mes después de que se produjese el vertido.

Consideran que “la marea plástica que está llenando las playas de Galicia de pellets de plástico es una demostración más de la escasa operatividad del sistema de vigilancia costera del Estado”, así como del escaso funcionamiento del labor de “observación medioambiental de la costa y aguas interiores que desde tierra y mar debería ejercer la Xunta de Galicia”.

Asociación ecologista pide la movilización de la Ume

La asociación ecologista Arco Iris ha reclamado este lunes la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (Ume) para la retirada de los plásticos de pellets llegadas a las costas gallegas.

En un comunicado, reclama esta movilización para hacer frente "al desastre ambiental sin precedentes" que sufre la costa debido al vertido de millones de pellets de plásticos tras la pérdida de hasta seis contenedores por parte del buque Toconao en aguas portuguesas.

La organización “requiere la inmediata movilización de la Ume" y poner fin “a la clamorosa desidia que en este grave asunto han mostrado tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno español”, que “ha puesto en evidencia que seguimos sin tener un mecanismo eficaz para la detección temprana de estas amenazas".