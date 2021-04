Mar recalca o "risco nulo de contaxio" que implica o achado de restos do coronavirus en moluscos 

A Xunta, a través do Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño (Intecmar), recalca o "risco nulo de contaxio" de covid-19 que leva o consumo de moluscos, tras o achado de restos do virus SARS-CoV-2 en especies do ecosistema costeiro de Galicia. En concreto, trátase do resultado dun estudo desenvolvido pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e por integrantes da Cofraría de Pescadores de Miño, que detectou indicios de material xenético do coronavirus tras analizar, entre maio e xullo de 2020, unha ducia de mostras de sedimentos e outra ducia de mostras de ameixa en dous estuarios da Comunidade galega.

Tras a presentación desta investigación no 2º Congreso Nacional do Coronavirus desta semana, o Intecmar, dependente da Consellería do Mar, cualifica de "inxusto e nocivo para Galicia que se alarma sobre a seguridade" de consumir moluscos, aínda que precisou que esta presenza de restos do virus ten "un risco nulo de contaxio". Ademais, a Xunta explica que os moluscos, ao ser especies filtradoras "susceptibles de acumular sustancias ou patóxenos presentes na auga", contan cun "control" imposto pola lexislación "para garantir esa seguridade".

Neste contexto, a Consellería do Mar defende que o Intecmar "cumpre estritamente" coas directrices da Unión Europea neste control de zonas de produción, que son "intensivos" e cun sistema de clasificación microbiolóxica que "cumpre con todas as garantías". "O Intecmar é un dos mellores centros de control de Europa", subliña. Por todo iso, a Xunta chama á tranquilidade e lembra que o marisco adquirido por canles legais de comercialización "está avalado por eses estritos e rigorosos controis", que fan que os produtos cheguen ao consumidor "con todas as garantías hixiénico-sanitarias".