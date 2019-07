Manuel Lago será el único portavoz parlamentario de En Marea

El independiente Manuel Lago (Vigo, 1956) ejerce desde este martes como el único portavoz parlamentario del grupo de En Marea en O Hórreo mientras que los actuales viceportavoces, Antón Sánchez (Anova) y Carmen Santos (Podemos), mantendrán sus cargos por el momento.

Lago es economista, licenciado en la Universidad de Santiago de Compostela y próximo a Esquerda Unida, y tal y como han confirmado a Efe fuentes del grupo ejercerá como portavoz del grupo hasta el fin de la legislatura.

Desde 2013 es miembro del gabinete confederal de CC.OO y participó en la elaboración del programa electoral con el que En Común Unidas Podemos concurrió a las elecciones generales de abril de 2019.

El tono que empleará para interpelar al presidente no será más brusco que el utilizado hasta la fecha como diputado; "usaré el tono Manuel Lago, y no me saldré"

El pasado mes de junio el que era portavoz del grupo, Luís Villares, y otros tres diputados afines decidieron pasar al grupo mixto dejando con 10 diputados en lugar de 14 al que hasta la fecha era el principal grupo de la oposición, que ahora pasa a ser el socialista.

Esa crisis obligó a En Marea a designar una nueva persona que ejerciese el rol de portavoz y en una reunión mantenida el lunes por la tarde se acordó que fuese Lago, dejando a un lado la posibilidad por la que apostaban en un principio de establecer una portavocía rotatoria, dado que únicamente faltan dos periodos de sesiones para que concluya la legislatura.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces, Lago ha explicado que este cargo "no es provisional ni es definitivo" aunque "de entrada la portavocía no" será rotatoria pese a que la intención es trabajar de forma colegiada.

"Asumo el trabajo encantado", ha proclamado Lago que la próxima semana interpelará al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control del pleno.

"Lo que me gustaría es que el presidente Feijóo respondiera" porque "yo voy a hacer una pregunta, no lo voy a acusar" porque, ha dicho, está cansado de que "el presidente haga de oposición de la oposición".

Así, ha avanzado que el tono que empleará para interpelar al presidente no será más brusco que el utilizado hasta la fecha como diputado responsable del área de economía; "usaré el tono Manuel Lago, y no me saldré".

"Yo tengo pensado hacerle preguntas difíciles a Feijóo pero si la pregunta es si voy a gritar en el Parlamento ya aviso que no, ese no es mi estilo", aunque "nada tiene que ver con el tono. Todo tiene que ver con el contenido de la pregunta", ha espetado Lago.