Manuel Jabois será el pregonero del Entroido de Santiago

El periodista sanxenxino Manuel Jabois será el pregonero del carnaval en Santiago de Compostela, que se abrirá este sábado, 2 de marzo, con la subida al balcón del Pazo de Bendaña de la tradicional figura del 'Meco', que este año se inspira en el excomisario José Manuel Villarejo.

Tras el desfile del 'Meco' desde la plaza de Cervantes hasta la de O Toural, acompañado por la comparsas Os Conformistas de Conxo y A Ruliña de Laraño, Jabois —que ha trabajado en medios como Diario de Pontevedra, Jot Down o El País– pronunciará el pregón desde el balcón de Bendaña a las 20.30 horas. Posteriormente, habrá un espectáculo de patinaje sobre zancos a cargo del grupo colombiano Tchyminigagua por las calles del casco histórico.

La concejala de Acción Cultural, Branca Novoneyra, ha dado a conocer la programación del 'Entroido' de este año, junto al creador de la figura, José Manuel Méndez, en un acto en el que también se ha presentado el cartel a cargo del artista Marcos Vigo.

