Manuel Fraga no será candidato a la Xunta

Manuel Fraga no se presentará a las elecciones gallegas del 18 de marzo. No el León de Vilalba, obviamente, sino su nieto, que comparte nombre y primer apellido con él. Manuel Fraga Pedroche, que en la actualidad ejerce de asesor de Vox en el Parlamento europeo, no será el aspirante a la Xunta de la formación que pilota Santiago Abascal. "Ya hay candidato y no va a ser él", ratificaron fuentes del partido, que informaron de que darán a conocer públicamente su cabeza de cartel a lo largo de esta semana o, "como mucho", la que viene, una vez que su nombre sea definitivamente refrendado por el comité nacional.

Las fuentes de Vox consultadas subrayaron que la posibilidad de que Manuel Fraga Pedroche fuera su número uno el 18-F, según trascendió este miércoles en algunos medios, no estaba sobre la mesa en Madrid, más allá de que pudiera haber sido citado por alguno de los comités provinciales gallegos, que, siguiendo los protocolos internos, son los que elevan una serie de propuestas iniciales. Así pues, en estos momentos "no se baraja" que sea candidato "porque no lo es", insisten señalando que "en los próximos días" se presentará a la persona con la que el partido aspira a conseguir una representación en la Cámara gallega que hasta ahora no ha logrado nunca. Será además el primer candidato a la Xunta de su historia, aunque por ahora su figura es una incógnita que el partido prefiere no revelar hasta que la dirección lo confirme, por más que señale que, en principio, este paso es solo "un trámite".

Por su parte, el nieto del exministro franquista, fundador de Alianza Popular y presidente de la Xunta entre 1990 y 2005 ya había estado en algunas quinielas oficiosas en los comicios autonómicos de 2020, aunque finalmente la dirección del partido decidió concurrir únicamente con listas provinciales pero no con "un candidato a presidir la Junta de Galicia", en vistas de las "escasas posibilidades" de optar a la presidencia de la comunidad, según explicó entonces el propio Abascal. Sus cabezas de lista fueron Ricardo Morado Fajardo por A Coruña, Sonia Teijeiro por Lugo, María Jesús Fernández por Ourense y Antonio Ramilo Rodríguez por Pontevedra. De ellos, el primero fue el principal encargado de representar al partido en los debates públicos. En todo caso, no obtendrían escaños en ninguna de las cuatro provincias y, en 2022, Morado Fajardo solicitó su baja como afiliado alegando que Vox no había hecho "nada" en Galicia en esos dos años. En las últimas elecciones generales concurrió por Alicante con el partido de Macarena Olona, Caminando Juntos.

"Manolito, qué fenómeno"

En aquella cita con las urnas de hace cuatro años todavía estaba reciente el cambio de partido de Fraga Pedroche. En tiempo récord pasó de la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió Derecho, al Parlamento europeo, donde entró en prácticas en 2012 –de acuerdo con la información su perfil de Linkedin–. En parte le avalaba su sonora ascendencia. Son recurrentes las crónicas que relatan cómo, de niño, le arrancaba más de una sonrisa a su abuelo Manuel, que exclamaba "¡Manolito, qué fenómeno!" ante sus ocurrencias y simpatía.

En Bruselas ejerció como asistente de siete europarlamentarios del PP, entre ellos Esteban González Pons, hasta que en 2019 puso sus servicios a disposición de Vox, que a raíz de las elecciones comunitarias de ese año había entrado en la Eurocámara, con tres diputados, encuadrado dentro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Precisamente es a este perfil "más técnico" al que aluden también desde Vox para añadir que, al parecer, el propio Fraga Pedroche tampoco tendría grandes intenciones de dar el salto a la primera línea de la arena política.