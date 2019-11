Dos desconocidos asaltaron en la madrugada de este viernes la vivienda que el armador Manuel Nores tiene en el barrio de A Cañota, en Marín.

Según las primeras versiones, los delincuentes habrían accedido al interior del domicilio entre las 01:00 y las 02:00 horas de la madrugada, cuando tanto Nores como su mujer se encontraban durmiendo.

Según fuentes policiales, los asaltantes accedieron a la vivienda, que carece de alarma, por una ventana de la parte de atrás y, tras maniatar y amordazar al matrimonio, al que no han agredido, revolvieron la casa.

Los individuos, pendientes de identificar, se han llevado de la casa un botín que se estima en unos 50.000 euros en efectivo y joyas.



Lugar donde se ubica la empresa y la residencia de Manuel Nores. GONZALO GARCÍA



Las mismas fuentes policiales han destacado que, de momento, no se ha presentado denuncia en comisaría y que las víctimas no han prestado declaración.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marín se han trasladado al domicilio para realizar una inspección ocular y recabar datos en el marco de la investigación abierta para identificar y localizar a los asaltantes.

TRAYECTORIA. El caso ha provocado una gran sorpresa en la villa marinera, donde el empresario, de 88 años, es muy conocido fruto de su larga trayectoria profesional vinculada al mar.

Dueño del Grupo Nores –un grupo empresarial con sede en Marín que cuenta actualmente con ocho buques propios y un total de 338 empleos directos–, el armador inició su relación con el mar a los 12 años, cuando salió a pescar sardina por primera vez en un bote a remos.

A partir de ahí, Nores fue creciendo en el sector pesquero a través de distintos trabajos hasta que con 21 años compró su primer barco, al que le sucedieron otros en los años posteriores.

"Llegué a tener 16 barcos. Hoy tengo ocho –resume el empresario–. Todos los barcos que he construido en mi vida los he hecho en los astilleros de Vigo y todos lo que he tenido han lucido siempre pabellón español. Hoy no hay ninguna empresa armadora que pueda decir eso".

Ya en la década de los 70, el marinense funda el Grupo Nores, que hoy factura alrededor de 40 millones de euros anuales y aglutina a tres sociedades: Pesquerías Manuel Nores Canarias, Pesquerías Nores Marín y Nores Marín Comercial.