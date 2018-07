Ao redor dun milleiro de persoas, segundo os organizadores, secundaron a protesta dos afectados pola explosión da pirotecnia de Paramos, en Tui, para reclamar máis axudas ás administracións e "que remen na mesma dirección".

A mobilización iniciouse ás doce do mediodía na Área Panorámica de Tui e finalizou na praza da Inmaculada, baixo unha intensa choiva, e marcada polas camisetas brancas con crespóns negros e os remos que, de forma simbólica, portaron algúns participantes.

"Nós remamos na mesma dirección, falta a administración", foi o lema central da protesta coa que se escenificou que "os veciños están unidos", cando se cumpren 39 días da explosión da pirotecnia ilegal que provocou a morte de dúas persoas e afectou a numerosas vivendas en Paramos e Guillarei.

"Queremos remar todos na mesma dirección, que as administracións se unan e traballen xuntas, nós unímonos e fáltanos que as administracións deixen de pelexarse e botar balóns fora e nos ofrezan solucións", explicou Lupe Pérez, portavoz da Asociación de afectados de Paramos-Guillarei.

No manifesto central, lido ao termo da manifestación, lamentouse que "39 días despois parece que todo continúa igual, todo cuberto de toldos azuis e dos cascotes daquilo que antes chamaban vida".

O testimonio sensato e sereno dunha nena, veciña de Paramos. A Xunta ten que deixar a propaganda e amparar as veciñas. Esiximos solucións xa. @En_Marea pic.twitter.com/NJFtnHCuAW — Luís Villares (@VillaresLuis) 1 de julio de 2018

Entre as súas principais reivindicacións, figura un incremento das axudas, posto que "109.000 euros, no mellor dos casos non dá para pipas", segundo denunciaron os afectados, que criticaron tamén o trato recibido polos propietarios de segundas vivendas.

"Que sucede? Estes propietarios son veciños de segunda que nin a metade do diñeiro merecen? Pagan só a metade de impostos?", proclamaron.

"Señores, a situación é excepcional, non existe precedente, polo que necesitamos que a Administración estea á altura e compórtese de maneira excepcional, en todos os sentidos da palabra", proseguiu o manifesto.

Solicitan que as axudas "sexan directas e se concedan por vía urxente", que "non se esquezan" dos coches danados, e que se ofreza axuda psicolóxica aos afectados

ZONA CATASTRÓFICA E RECOLLIDA DE ENTULLOS. Entre as reclamacións dos afectados tamén figura a declaración da denominada "zona cero" como zona de emerxencia, para que as axudas percibidas non estean "suxeitas a tributación", e que as administracións asuman o rebo da zona máis afectada, tanto do espazo público como das vivendas.

"O que queremos nós é que sexa un desentullo total, que entre nas propiedades privadas, porque nós non o tiñamos antes, non queremos que esta zona cero non sexa un deserto de habitantes nin unha zona catastrófica para toda a vida", explicou a Europa Press Lupe Pérez.

De momento, están pendentes do estudo sobre os custos da retirada de entullos encargado polo Concello, aínda que descoñecen se algunha administración farase cargo de financiar estas tarefas.

Por outra banda, tamén solicitaron que as axudas "sexan directas e se concedan por vía urxente", que "non se esquezan" dos coches danados, e que se ofreza axuda psicolóxica aos afectados, máis aló da comprometida por Cruz Vermella.

Tras lembrar ás dúas vítimas da explosión e mostrar o seu agradecemento á solidariedade cidadá, advertiron que continuarán coas protestas: "Se temos que volver xuntarnos para gritar máis alto e máis forte para que o Estado cumpra co seu deber de protexer aos cidadáns desamparados, así o faremos".

Na mobilización participaron representantes dos partidos da Corporación municipal, encabezados polo rexedor de Tui, Carlos Vázquez Padín, así como de distintas formacións políticas, como o portavoz de En Marea, Luís Villares, e Alexandra Fernández, portavoz desta mesma formación no Congreso.