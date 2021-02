Máis dun milleiro de alumnos de Castela e León estudan galego en 17 centros da comunidade

Máis dun milleiro de alumnos de Castela e León estudan galego en 17 colexios e institutos do Bierzo, en León, e de Sanabria, en Zamora, ademais da Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada.

O director xeral de Centros, Planificación e Ordenación Educativa, José Miguel Sáez, participou esta semana de forma telemática na Comisión Mixta de Seguimento do Protocolo Xeral de Colaboración entre a Xunta de Galicia e a Xunta para a promoción da lingua galega.



Na reunión, que contou co Consello Comarcal do Bierzo como convidado, Sáez destacou a valoración que fan deste programa todas as partes involucradas, "considerando o avance nos coñecementos, o interese mostrado polo alumnado e a colaboración de todo o profesorado".

No actual curso, son trece os centros de Educación Infantil e Primaria (CEIP) do Bierzo, en León, e un de Sanabria, en Zamora, que imparten o idioma galego a un total de 904 escolares. Ademais, tamén se pode cursar en catro institutos de Educación Secundaria (IES) do Bierzo cun total de 141 alumnos. Finamente, a Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Ponferrada conta con 38 alumnos matriculados en galego, informa a Junta a través dun comunicado remitido a Europa Press.



Este programa, desenvolvido desde o ano 2001 na Comunidade, establece pautas de colaboración entre Castela e León e Galicia para a promoción do galego nos centros de ensino non universitario dos territorios limítrofes das provincias de León e Zamora -O Bierzo e Sanabria, concretamente-. Esta cooperación articúlase mediante a formación do profesorado, a cesión de materiais didácticos aos centros e o acceso do profesorado aos contidos do portal educativo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.



Así, ao longo dos anos, a Consellería de Educación de Castela e León ha ir dotando aos centros dos medios persoais necesarios para levalo a cabo. A implantación deste ensino ten carácter voluntario; no entanto, ambas as institucións tratan de promover entre os colexios e institutos que outorguen unha continuidade ao programa para garantir que os alumnos poidan completar os estudos e obter os certificados correspondentes, engade o comunicado.



Concretamente, en Infantil impártese nas áreas de Linguaxes: Comunicación e Representación e en Coñecemento da Contorna; e, en Primaria, en Ciencias Sociais, Ciencias da Natureza e Educación Artística: Plástica e Música, cunha duración en ambos os casos de até unha hora e media semanal. En Secundaria, impártese en lingua galega a materia Xeografía e Historia e a Lingua e Cultura Galega como materia de libre configuración en cuarto.



Finalmente, en Bacharelato, tamén se imparte esta materia de libre configuración en ambos os cursos da etapa. Até a data, os alumnos que finalizan estes estudos poden conseguir un nivel CELGA 2 de coñecemento de galego en ESO e o nivel CELGA 3 en Bacharelato. Ademais, os centros participan en diferentes actividades, extraescolares e complementarias que fomentan o uso real da lingua galega, así como o respecto e aprecio pola cultura galega, conclúe o comunicado.