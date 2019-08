Máis de 351.000 galegos considéranse adictos ao móbil, un 24% máis que en 2018

Un total de 351.929 galegos considéranse adictos ao móbil, ou o que é o mesmo, o 22% da poboación de entre 20 e 64 anos. A cifra supón un incremento do 24% con respecto á rexistrada en 2018.

Estes datos despréndense da quinta edición do estudo sobre adicción ao móbil elaborado pola páxina web Rastreator.com, que analiza o comportamento da españois fronte ao teléfono móbil.

En canto ao consumo de horas fronte ao móbil por comunidades, os andaluces (4 horas e 50 minutos), madrileños (4 horas e 40 minutos) e canarios (4 horas e 39 minutos) son os que máis tempo invisten.

Pola contra, vascos (3 horas e 47 minutos), aragoneses (3 horas e 34 minutos) e asturianos (3 horas e 19 minutos) son os que se sitúan como os que menos horas o usan.

A análise desvela que os galegos usan cada vez máis o smartphone, unha media de 3 horas e 54 minutos diarios, 3 minutos máis que en 2018. Ademais, case seis de cada dez galegos recoñecen que o primeiro e o último que fan cada día é mirar o seu teléfono, e un 21% asegura estar pegado ao seu teléfono durante máis de cinco horas diarias.

Así mesmo, 159.967 galegos (10%) aseguran que non poderían estar máis dunha hora sen o seu móbil. En canto ao tipo de actividade que se realiza cos smartphones, o uso máis estendido na comunidade é o de consultar redes sociais (20%), por encima de realizar chamadas telefónicas (16%) e a xestión do correo electrónico (14%).

Estas cifras evidencian, para os realizadores do estudo, que en España existe "unha dependencia crecente dos dispositivos móbiles que, nalgúns casos, pode derivar en problemas graves como a adicción". Durante o período de vacacións, cun maior espazo para o lecer, este risco elévase.

Segundo Álvaro Bas, director de desenvolvemento de negocio de Rastreator.com, "a constante conexión e o acceso á información que proporcionan os teléfonos intelixentes converteu estes dispositivos nun imprescindible para millóns de usuarios".

De feito, a taxa de penetración segue crecendo en España, alcanzando o 96% de cota de mercado. Este uso "masivo" leva cambios de hábitos "que non sempre son positivos", como é o caso da falta de desconexión ou de socialización.

No caso dos galegos, o 59% afirma que necesita estar conectado cando viaxa e case a metade dos enquisados (45%) asegura que non se despega do seu teléfono, xa que publica fotos das súas viaxes nas súas redes sociais durante o período vacacional.