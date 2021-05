Máis de 230 clubs deportivos de elite exercerán de embaixadores do Xacobeo

Un total de 238 clubs deportivos de primeiro nivel exercerán de embaixadores de Galicia e do Xacobeo grazas ao programa de patrocinios da Administración autonómica, que destina 2,5 millóns de euros en apoios aos atletas de alta competición para convertelos "nos abandeirados de Galicia" nos principais eventos e ligas deportivas a nivel nacional e internacional.

"Queremos trasladar a marca de Galicia a todas as canchas, estadios, circuítos e pantanos onde imos competir nos próximos meses", resaltou o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, na firma do convenio subscrito entre o departamento de Turismo e o de Deporte do Goberno galego, que escenificaron o apoio da Xunta ao deporte de elite a través do Xacobeo nun acto celebrado na mañá deste martes na Cidade da Cultura.

Acompañados presencialmente por representantes dalgúns dos clubs que levarán nos seus uniformes o logo do Xacobeo (outros moitos seguiron o acto a través de videoconferencia), o vicepresidente primeiro e responsable da área de Turismo, Alfonso Rueda, e o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, rubricaron o convenio, que implica 2,5 millóns de euros en patrocinios ao longo deste verán e a próxima temporada 2021/22.

Todo iso para promocionar a "marca Xacobeo" e "ensinar Galicia ao mundo" agora que, segundo resaltou Feijóo, a pandemia "dá signos de debilidade" e a Comunidade galega está "a punto" de ter vacinada "á metade da poboación". "Esas dúas reflexións lévannos a pensar neste semestre e en 2022 como os da recuperación definitiva da vida da época precovid", apostilou Feijóo.

Para o mandatario autonómico, Galicia "é o mellor destino" para "viaxar, darse un abrazo, relacionarse entre si", anhelos da xente após o "pesadelo" vivido durante a pandemia que, ao seu xuízo, vai quedando atrás, o que permitirá relanzar o Xacobeo, unha experiencia que comparte "valores" co deporte, como "o compañeirismo, o esforzo e a tolerancia".

"No deporte, son moi poucos os que conseguen o éxito e o recoñecemento. Velaí a grandeza do deporte. Porque o esencial na vida non é o éxito, é esforzarse", afirmou a continuación Núñez Feijóo, antes de sinalar que os deportistas galegos "teñen detrás un pobo que sente orgulloso" do que fan e que os seguirá alá onde compitan, empezando polos Xogos Olímpicos que se disputan en xullo en Tokio (Xapón).

"Alí, Galicia, con 2,7 millóns de habitantes, ten que competir con países como China, Estados Unidos, Rusia, Alemaña, Francia... Temos que competir con calquera país do mundo e non nos imos a engurrar. Porque o importante é a tenacidade, a vontade e o sacrificio", declarou o presidente.

Após enxalzar o "sacrificio constante" dos deportistas e a "envolvente de calor" que achegan os clubs, Feijóo referiuse ao investimento en deporte desde as administracións como "un aforro" en lugar de "un gasto" posto que, di, achega "unha mellora social incuestionable", o que o levou a sentenciar que "se se impregnasen os valores culturais dos deportistas ao resto da sociedade, serían sociedades máis solidarias e traballadoras".

TERESA PORTELA. En representación dos deportistas tomou a palabra a piragüista Teresa Portela, quen, salvo contratempo, converterase en Tokio na española con máis participacións nuns Xogos Olímpicos con seis.

A "xefa e madriña" do deporte galego –como a bautizou Feijóo– valorou a importancia deste convenio para os clubs e deportistas galegos, que queren "crecer" e "levar a Galicia como bandeira por todo o mundo".

DE 80 A 238 CLUBS PATROCINADOS. Antes de que Portela e Feijóo clausurasen o acto, Alfonso Rueda e Lete Lasa escenificaron a unión de turismo e deporte que supón este programa de patrocinio, nacido no ano 2010 durante o último Ano Santo e que pasou de dar cabida a 80 clubs aos 238 desta edición.

Estas entidades deportivas portarán o nome do Xacobeo durante o próximo ano e medio, un período no que a Xunta confía no relanzamento do Ano Santo e que Galicia consiga atraer á xente "que busca contacto coa natureza, non masificación e aire libre", como apuntou Rueda.