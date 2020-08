Máis de 120 titulacións esgotaron as súas prazas tras pecharse o terceiro prazo de matrícula nas universidades galegas.

Nesta ocasión, un total de 20 graos pecharon as súas listas, a maioría na Universidade de Vigo. Así, esgotaron as súas prazas os graos en Educación Social e Enfermaría, no campus de Ourense; Traballo Social en Pontevedra; e Enfermaría, en Bioloxía, en Educación Infantil, Educación Primaria, en Enfermaría - Meixoeiro, en Enxeñaría en Química Industrial, en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, en Química e en Enxeñaría Biomédica no campus olívico.

Doutra banda, pecharon prazas Farmacia, Óptica e Optometría, Simultaneidade de Graos de Química e Bioloxía e Simultaneidade des Graos de Farmacia e Óptica en Compostela; en Enfermaría, en Nutrición Humana e Dietética, Bioquímica en Lugo; e en Estudos de Arquitectura na Coruña.

Oito destas titulacións completaron as prazas cunha nota de corte superior ao 10 e destacan Enfermaría-Meixoeiro e Enxeñaría Biomédica, ambus no campus olívico, cun 11,276 e 11,470, respectivamente

O cuarto prazo de matrícula arrinca este xoves e estenderase até as 23,59 horas do venres.