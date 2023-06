Máis de 11.400 persoas participarán esta fin de semana en Silleda nas oposicións do Sergas

Máis de 11.400 persoas desprazaranse até Silleda (Pontevedra) esta fin de semana, entre o sábado 24 e o domingo 25 de xuño, para participar nos exames da fase de oposicións para acceder a un total de 11 categorías do Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Entre todas elas, a oferta ascende a 1.640 prazas, a gran maioría en Enfermaría. A primeira xornada arrincará no recinto feiral ás 9,00 da mañá do sábado. Ao recinto feiral acudirán en total 704 aspirantes ao concurso-oposición para obter un posto das seguintes categorías: inspector médico (20 vacantes), licenciado en ciencias químicas (5), farmacéutico inspector de saúde pública (18) e ATS/DUE (12).

Ese mesmo día pola tarde, ás 16.00 horas, serán os exames para licenciados en farmacia (6 prazas), medicina e cirurxía (19), ciencias biolóxicas (3), psicoloxía (2), e subinspector sanitario (6), con 485 persoas participantes en total. Pero o groso das oposicións será o domingo a partir das 10,00 horas. E é que, ademais das probas da categoría de inspector farmacéutico, nas que 149 aspirantes buscarán obter unha do cinco prazas ofertadas, irán até Silleda outras 10.101 persoas para realizar o exame de Enfermaría.

Este último trátase dun concurso-oposición con 1.556 prazas, das cales a gran maioría (1.135) son de acceso libre. Haberá outras 332 vacantes por promoción interna e 89 reservadas para persoas con discapacidade.

Lías de autobús

A ampla concorrencia destas probas, que se celebran no recinto feiral de Silleda, como é habitual nos procesos de emprego público, fixo que Monbus habilite un total de nove servizos de autocares que sairán desde distintos puntos da Comunidade. As liñas partirán desde as localidades de Lugo, Monforte, Verín, Vigo, Ribeira, Muros, Muxía, A Coruña e Ferrol.

Os buses pasarán por varios municipios, entre eles Santiago e Pontevedra, antes de chegar a Silleda sobre as 9,00, unha hora antes do arranque dos exames. As persoas admitidas nestes procesos xa contan cun SMS e un correo electrónico para informarlles sobre data, hora e lugar das probas.

Os aspirantes deberán acudir provistas do seu DNI ou outro documento que permita confirmar a súa identidade. A acreditación ao recinto será a través de código QR, que cada un terá á súa disposición na oficina virtual 'FIDES/expedient-e' e que deben presentar obrigatoriamente de forma impresa.

Terán que asistir co "material mínimo indispensable" que irá "nun só bolso ou mochila, de tamaño pequeno" que deben colocar no chan durante o exame, no que só poden ter o DNI e un bolígrafo negro ou azul. Tampouco estará permitido o acceso con alimentos, salvo por causa médica justificada.

Dispositivo

Para a xornada do domingo, ante o gran volume de persoas que concorrerán, a Xunta habilitará os pavillóns 1, 2 e 8 do recinto de Silleda, cun total de 42 portas de acceso. O dispositivo organizativo estará composto por 230 colaboradores do Sergas, así como Garda Civil, Policía Nacional e Autonómica, Protección Civil, 061 e persoal da Fundación Semana Verde de Galicia, é dicir, das propias instalacións.

Para aqueles aspirantes aos que se lle recoñeceu algunha adaptación do seu posto por motivos de saúde, limitacións físicas ou psíquicas, a entrada ao recinto efectuarase pola porta 0. Cabe lembrar que o Sergas, por mor da lexislación en materia de igualdade, permite ás mulleres embarazadas, que estean ingresadas por este motivo ou que tivesen o parto recentemente --unha semana--, realizar os exames nun centro hospitalario concreto para evitarlles o desprazamento, se avisan con 72 horas de antelación.

En caso daquelas que estean de parto o propio domingo 25, poderán facer as probas dentro dos 15 días posteriores. Así mesmo, para esta fin de semana de oposicións, ás que se espera que concorran boa parte do persoal temporal de Enfermaría, o Sergas xa anunciou un aumento de retribucións e a oferta de libranzas para os enfermeiros que, para cubrir estas ausencias, amplíen xornada ou cambien de quenda.

Meses atrás, o colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita avisaba das "dificultades" que tería o sistema sanitario galego para cubrir as quendas que afectasen ao fin de semana das oposicións, dados os "vergoñosos" datos de temporalidade neste corpo.

Segundo cifras do colectivo, en torno ao 66 por cento do persoal de Enfermaría dos hospitais son temporais, case 18 puntos máis con respecto ao que figuraba nun informe do Consello de Contas correspondente ao ano 2020.