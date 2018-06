Un total de 11.446 mozos galegos realizarán, entre este martes e este xoves, a Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (Abau), máis coñecida como a Selectividade, na que os estudantes tratarán de conseguir unha nota que lles permita entrar na educación superior.

As tres institucións que conforman o Sistema Universitario de Galicia (SUG) ofertan para o curso 2018/19 un total de 11.519 prazas: 4.505 na Universidade de Santiago de Compostela (USC), 3.810 na Universidade de Vigo (UVigo) e 3.204 na Universidade da Coruña (UDC). Os exames realizaranse, principalmente, en facultades da UVigo e os campus de Ourense e Pontevedra, na UDC e o Campus de Ferrol, e na USC e o Campus de Lugo.

Ademais destes espazos, habilitaranse aulas de tres institutos galegos: o IES Vilar Ponte en Viveiro (Lugo), o IES Cosme López Rodríguez na Rúa (Ourense) e o IES Agra de Raíces en Cee (A Coruña).

ITINERARIO DAS PROBAS. As xornadas abriranse o martes cos exames das materias troncais. Deste xeito, o primeiro será o de lingua castelá, ás 10.00 horas, no que os estudantes deberán escribir un comentario crítico e responder a diferentes preguntas sobre gramática, sintaxe e literatura. Despois dun descanso, ás 12.00 horas enfrontaranse á proba de historia de España, na que os alumnos terán que explicar, coa axuda de varios textos, un período histórico dos séculos XIX e XX.

Xa pola tarde, ás 15.30 horas, será o exame de lingua galega, cunha estrutura similar ao de castelá. E, para pechar a primeira xornada, os estudantes realizarán, a partir das 17.30 horas, a proba de inglés, que inclúe exercicios de gramática, comprensión lectora e o tradicional listening.

Durante o mércores e o xoves celebraranse os exames das materias de modalidade, é dicir, aquelas propias dos bacharelatos de ciencias naturais, tecnoloxía, humanidades, ciencias sociais e artes.

EXAMES. Tal e como daba a coñecer a semana pasada a Universidade de Estremadura (UEx), os alumnos de Bacharelato desta comunidade deberán volver realizar este martes algúns dos exames da Selectividade ante as "sospeitas" de que houbese algunha filtración das probas.

O reitor da UEx, Segundo Píriz, explicaba o venres que se detectaron 14 "accesos indebidos", algúns desde fóra da propia universidade, á páxina web na que se atopaban os exercicios.

O vicepresidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), Luís Hervella, cre que sería "moi raro" que se filtrasen as preguntas en Galicia. "Se pasa, mandamos cambiar o exame inmediatamente", advertiu.

En declaracións a Europa Press, o vicepresidente da entidade organizadora das probas explicou que os exames de xuño e setembro son elixidos nun sorteo de entre seis modelos propostos polos coordinadores de cada materia. Seguidamente, os folios introdúcense nun sobre que "só o ten" o presidente do tribunal único, de modo que, tal e como subliñou Hervella, "nin o coordinador sabe que vai caer".

O secretario, o presidente e o vicepresidente do tribunal único son as tres persoas que un mes antes da Selectividade "se encerran" a fotocopiar os exames para despois "metelos en caixas nun lugar seguro". Deste xeito, este luns enviáronse as copias ás distintas facultades custodiadas por unha axencia de seguridade. Unha vez alí, antes da realización de cada proba, esas caixas abriranse para dirixir as copias ás aulas onde están os alumnos.

Así as cousas, o vicepresidente da CiUG lembrou que, en Galicia, "até agora" só tiveron "un problema" en Santiago, cando as fotocopias se facían nunha imprenta. "Aí puido haber filtracións", apuntou. "Non temos ningunha copia dos exames, as únicas copias gárdanas o vicepresidente e o secretario do tribunal único nun pendrive e non o meten en ningún computador", explicou para despois subliñar que "sería un milagre" que se desen a coñecer os exercicios.

En todo caso, segundo advertiu Hervella, a CiUG mantén tamén gardadas unhas probas de reserva. "Se é certo que se filtran e nolo confirman, mandamos cambiar o exame inmediatamente", sentenciou.

MÉTODO DE CUALIFICACIÓN. A cualificación dos exames, como todos os anos, medirase entre 0 e 14 puntos. Deles, 10 puntos constarán de dúas notas: o 60% -é dicir, até 6 puntos- sairá da cualificación media obtida nos dous cursos de bacharelato.

O outro 40% -até 4 puntos- será resultado da media das probas da fase xeral da Abau, que está constituída polas materias troncais -historia de España, lingua castelá, galega e inglesa-, ademais dunha das de modalidade que o alumno prefira.

Os 4 puntos a maiores, cos que se sumará o máximo de 14, sairán da fase específica, na que cada alumno se puido matricular de tantas materias da súa especialidade como considerase. No entanto, soamente contarán dous dos exames, de modo que sumarán até dous puntos cada un.