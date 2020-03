Case un cento de infectados en residencias galegas: 76 maiores e 21 traballadores

O número de casos positivos por coronavirus en residencias de maiores galegas ascendeu nas últimas horas até os 97 casos, 76 usuarios destes centros e 21 traballadores dos mesmos. Así o confirmou a Consellería de Política Social este mércores.

O último dato sobre residencias anunciado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na xornada deste martes cifraba en 57 os casos positivos de persoas maiores ou dependentes. O maior número de residentes infectados atópase na Domus Vi Barreiro de Vigo, con 30 casos positivos (12 máis que o martes); despois contabilizáronse 13 na residencia San Carlos de Celanova (Ourense); 13 na Domus Vi San Lázaro de Santiago (dous máis que na xornada anterior); nove na Residencia O Portazgo da Coruña (un máis); catro na Domus Vi de Cangas (tres máis) e apareceu un novo caso no centro de Castro Caldelas (Ourense).

Noutras mantense o número de afectados da pasada xornada: tres na Fogar Bellolar da Coruña; dous na nosa Señora de Fátima en O Barco (Ourense) e un na Nosa Señora da Asunción en Caldas de Reis (Pontevedra).

Por outra banda, tamén se contabilizaron os traballadores que prestan servizo nestas residencias e que padecen o virus. En total hai 21 empregados afectados, 14 deles na San Carlos de Celanova, 5 na Domus Vi Barreiro de Vigo, un na residencia A Esperanza San Rosendo (Ourense) e un na San Simón de Teo (A Coruña).

TRASLADO A RESIDENCIAS HABILITADAS. Para tentar frear os diferentes brotes nas residencias de maiores --colectivos vulnerables e de maior risco-- a Xunta decidiu habilitar e adecuar dous centros en Ourense e Santiago para trasladar aos afectados e que poidan ser atendidos alí, en lugar de illalos onde se atopaban a risco de seguir expandindo a epidemia.

A residencia ourensá de Baños de Molgas (con 93 prazas) xa comezou a recibir pacientes que deron positivo. En concreto, o martes foron trasladados até alí 11 usuarios da San Carlos de Celanova; mentres que as autoridades sanitarias esperan a confirmación de novos casos tanto na provincia de Ourense como na de Pontevedra para evacualos.

Pola súa banda, as instalacións de Porta do Camiño (Santiago) adecuáronse para recibir a pacientes da provincia da Coruña e Lugo. Ao mesmo tempo, fontes de Política Social explicaron que sobre 60 residentes dese centro, que atopan en bo estado de saúde, serán trasladadoseste mércores ao Hotel Congreso para "deixar espazo e poder levar a Porta do Camiño" aos casos que se confirmen nestas dúas provincias.

Nestas dúas residencias integradas galegas o control sanitario será "máis intensivo" e iranse trasladando paulatinamente a "persoas con patoloxías complexas e positivos" en coronavirus, segundo explicou Núñez Feijóo a pasada xornada.