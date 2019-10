"O maior gasto do Estado en Galiza foi cando o BNG condicionou os orzamentos"

De novo eleccións. En abril, o BNG foi a quinta forza en Galicia e a sexta en Lugo. As expectativas son mellores agora?

En abril fomos capaces de duplicar votos nunhas eleccións moi polarizadas, estivemos ás portas de obter representación para darlle voz propia a Galicia. Estou convencida de que o 10-N os galegos van converter nunha oportunidade a incompetencia e a inutilidade das forzas estatais, que nos demostraron o seu desprezo e discriminación con esta terra.

En 2015, a Marea levou o BNG por diante. Cobrarallas agora que En Marea non se presenta e o BNG ten opcións de volver ao Congreso?

Os procesos sempre se dán en contextos distintos. O BNG está nun cambio de ciclo, cunha tendencia á alza. Imos a unha candidatura de país, que suma persoas independentes de ámbitos distintos. Temos a convición de que imos volver a ter representación en Madrid, e iso significa un paso de xigante para Galicia, porque non podemos seguir vendo a irrelevancia á que están conducindo a este país, que ten consecuencias. Temos unha crise industrial brutal, retrasos nas infraestruturas claves para a provincia... Imos ir a un contexto no que non se van dar maiorías absolutas e os deputados do BNG poden condicionar a gobernabilidade do Estado, e non imos permitir que o próximo goberno continúe coa discriminación e o maltrato a Galiza.

Hai quen cre que un, dous, tres... deputados do BNG van ter difícil cumprir ese obxectivo. Por outro lado, nun contexto similar ao que saíu do 28-M, o BNG facilitaría a investidura de Sánchez?

Xa demostramos cando estivemos que se podían facer as cousas doutra maneira. O maior investimento público que se fixo no noso país foi cando o BNG condicionou os orzamentos estatais. Non imos permitir outra situación de bloqueo e iso implica desbloquear os investimentos, un trato xusto para Galiza e solucións aos problemas que hai sobre a mesa.

Díganos unha, dúas ou tres cuestións que serían imprescindibles para facilitar a gobernabilidade?

Temos unha axenda galega que levamos presentado nos últimos meses e que ten puntos que son importantes. Unha solución para as nosas industrias electrointensivas, porque o que está pasando é un sinsentido. Que unha terra como Galiza, que produce electricidade a esgalla, vexa miles de postos de traballo en risco polo prezo da electricidade é un esperpento. Esixiremos unha solución para Alcoa que pase por unha tarifa competitiva e estable que lle permita a ese sector producir, e tamén que acabemos cunha situación que non é lóxica, que é que non haxa ningún beneficio pola produción da enerxía eléctrica en Galicia. Por que é viable a rebaixa do Ive a Canarias e non é viable unha rebaixa nas peaxes que os galegos pagamos na factura eléctrica?

Non entendo por que se poden tomar medidas para que a xente pague máis cara a luz e non para que pague menos

Esta é unha demanda histórica do BNG que nunca acadou.

Non é tan antiga… Hai un cambio que se produce na lexislación hai uns anos que permite tarifas diferenciadas. Este ano os galegos imos pagar a luz máis cara de todo o Estado, en parte pola irresponsabilidade de Feijóo, que puxo un canon eólico que nós xa advertíramos que iamos acabar pagando os galegos, sendo dos máximos produtores. Non entendo por que se poden tomar medidas que fan que os cidadáns paguen máis e cando se plantexan medidas para que se pague menos se di que é imposible. Se os vascos teñen unha tarifa eléctrica vasca, porque non pode haber unha galega?

A sensación é que o BNG está nun bo momento, pero tamén hai quen cre que votar ao BNG pode favorecer ao PP e apela ao voto útil.

O que poden comprobar os galegos é que o voto máis inútil é ás forzas estatais, porque en canto teñen oportunidade, discriminan a Galiza. Vímolo co PP e co PSOE. Que a grande achega que faga o PSOE xunto con Podemos a Galiza sexa pactar uns orzamentos xerais que representan os investimentos máis baixos en 17 anos é un retrato de ata que punto para eles Galiza é intrascendente. O voto útil para Galiza é o que serve para defender os intereses do noso país. Evidentemente, non todo se soluciona dun día para outro, nin podemos chiscar os dedos e que vaia cambiar todo de súpeto, pero nós imos condicionar a política estatal ao cumprimento dunha axenda galega.

Situándonos xa en Galicia, que análise fai dos tres últimos anos, con moita inestabilidade no Parlamento.

O principal problema non está no Parlamento, senón no Goberno da Xunta. Temos un señor que vive en Monte Pío que non fixo nada por solucionar os problemas deste país; é máis, agravou a situación económica, puxo sobre as cordas o sistema sanitario, seguiu con retrocesos en políticas de igualdade... Galiza ten necesidade de abrir un tempo novo e o BNG é a alternativa para quen queira que haxa un cambio real de políticas que nos permitan un futuro me llor para todos.

A división que vive a esquerda pode supor un freo a ese obxectivo dun goberno progresista?

A división dáse na esquerda e na dereita, e fronte a iso vemos un BNG que é capaz de sumar. Nestas eleccións xerais conseguimos sumar outras forzas políticas á candidatura do BNG. E temos un proxecto sólido no que os galegos poden confiar.

Sumaron a CxG e a independentes, pero a sensación é que ao BNG lle custa abrirse ao regreso doutra xente que marchou no seu día. Téñenlle medo aos revoltosos?

Se en algo insistimos en todo este tempo é en que temos a man tendida para todas as persoas que cren que Galiza necesita un proxecto propio.

O BNG ten as portas abertas, pero non se me pode culpar a min se hai quen prefire ir de ganchete de Más Madrid

Semellan máis palabras que feitos. Para as xerais houbo quen propuxo unha alianza de todo o nacionalismo galego e o BNG nin a valorou.

Verá que nos últimos tempos hai moita xente que está vindo ao BNG, xente que xa estivera, que non estivera, xente nova... As portas están abertas. Ás veces hai persoas que se preocupan por construír un relato, pero a realidade é que se unha forza política quixo ir de ganchete coa candidatura de Más Madrid ata a último día, non significa unha alianza de país a favor de Galiza, significa máis subordinación. Temos que ser serios.

Non son de fiar?

Non digo que non sexan de fiar, digo que os feitos retratan cales son as alternativas políticas de cada quen, que a min non me corresponde xulgar. O problema que temos en moitos ámbitos é fundamentalmente de subordinación a Madrid. Quen recorreu ese camiño sabemos que non tivo un resultado positivo para Galiza, porque á primeira ocasión que tiveron de poder defender os intereses de Galiza o que fixeron foi pactar os peores orzamentos en 17 anos para este país.

É mais optimista de cara ás autonómicas do ano que vén? Fará un esforzo o BNG en aras desa reunificación do nacionalismo?

Son optimista e son realista, e o que vexo é que nos últimos tres anos hai unha onda de simpatía cara ao Bloque, en todos os procesos electorais estamos subindo e sumando; hai moitas persoas que están mirando para nós con esperanza.

Refírome non tanto ao como se comportará o electorado senón a como concorrerá o nacionalismo.

O problema non é o esforzo que faga o BNG, senón as alianzas que cada quen ten como preferencia. Hai organizacións que decidiron que os seus aliados están en Madrid e eu creo que eso é un erro Tampouco teño que criminalizar a ninguén, en política as persoas están para participar libremente, o que non me poden é culpar a min do que deciden os demais.

Din que hai un novo líder da oposición no Parlamento. É así?

Non creo que teña que ser eu quen valore o papel que teñen os portavoces doutras forzas políticas, senón o conxunto da cidadanía nunhas eleccións xerais. Creo que o BNG co peso que tivo foi capaz de liderar a oposición durante estes anos a Feijóo, e sobre todo de poñer un proxecto de país alternativo. Penso que moitas persoas están cansas de ver as críticas e o que queren ver e cales son as alterantivas. E se algo temos no BNG son alternativas para sacar Galiza adiante e modernizar o noso país. Vexo con moita preocupación como estamos ante unha crise económica, unha crise demográfica, unha crise ecolóxica, unha crise do estado de benestar... e a única proposta do PP é volver ao baúl dos recordos e rescatar as propostas de Fraga dos anos noventa do século XX cando estamos entrando na segunda década do XXI.

Un goberno alternativo pasaría seguramente por unha coalición co PSOE. Cre que Gonzalo Caballero [líder do PSdeG] é unha persoa coa que iso podería ser posible?

Eu creo que as maiorías acabáronse, que nas próximas eleccións Feijóo vai perder a súa, e nese contexto o BNG vai ir a por todas, cunha vontade clara de liderar o país porque temos un proxecto alternativo. Nese obxectivo, dialogaremos con quen decidan os galegos que temos que dialogar, como temos feito noutros espazos.

O Bloque deulle dinamismo ao goberno de Lugo, a xente xa está notando que hai un antes e un despois

Falemos deses espazos. Que análise fai dos novos gobernos dos que forma parte o BNG, nomeadamente o da Deputación e o do Concello de Lugo?

Creo que na cidade hai un antes e un despois coa chegada do BNG ao goberno.

Tan pronto xa?

Eu penso que si, e que a cidadanía así o está notando, porque se ve que hai un proxecto que funciona e o papel dos concelleiros está sendo dun gran dinamismo. Hai xiros estratéxicos que necesitan máis tempo, pero niso é no que estamos traballando xa. Pasamos dun goberno paralizado a un goberno que funciona grazas ao impulso do BNG.

E na Deputación?

Así como os catro anos pasados foron tortuosos, dun exemplo nada edidificante para a política e onde o BNG xa actuou con responsabilidade, agora estamos facendo exactamente o mesmo. Imos cun obxectivo moi claro. As deputacións deberían suprimirse, pero mentres existan o noso traballo vai a ser pola transparencia, por un funcionamento democrático e por un trato igualitario a todos os concellos desterrando calquera práctica partidista ou caciquil. E niso se está con moita solvencia.

As raíces de Pontón

Súmase ás políticas que deciden ser nais en plena carreira.

É unha decisión persoal moi bonita e ilusionante. Chegou no momento que tiña que chegar.



Neno ou nena?

Nena.



Xa saben como lle van chamar?

Icía, non Itxiar. É nome galego, patrona dos músicos e un lugar que está cerca de onde eu vivo.



Como e onde lle gustaría que se criase?

Un neno debe ter moito amor e liberdade. E en Galiza,desde logo.



Vese moito tempo máis en política? Vese noutra actividade?

Sempre digo que en política estás, non es política. Estarei o tempo que sexa útil para a organización e o país, pero teño moitos proxectos persoais e facetas aparcadas.



Que lle gustaría facer?

Sempre me interesou moito o traballo coa cultura. E tamén no feminismo hai moitas cousas que creo que se poderían impulsar.



É de Chorente (Sarria). Volve moito á casa?

Pois si. Son das que cando pasan quince días ou tres semanas sen ir parece que me falta aire. Sigo moi apegada á miña raíz.



Moi galego iso.

Si, é orgullo e faiche ter os pés na terra.



Cal é o seu referente político?

Moitos. No país, Pilar García Negro. E Rosa Parks nos dereitos civís creo que é un exemplo.