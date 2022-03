Cada vez son más las familias españolas que acuden a la gestión subrogada en el extranjero (en España, esta práctica es ilegal pero sí se autoriza recurrir a ella en los países donde esté regulada) y Ucrania es uno de los destinos preferidos por muchos europeos. La diferencia de precio con Estados Unidos, por ejemplo, explica esta tendencia: 150.000 euros de media en Norteamérica frente a los 60.000 del país de Europa Oriental.

Una de esas personas fue Eugenio (nombre ficticio por petición personal), un pontevedrés que el 4 de marzo del pasado año fue padre por gestación subrogada de dos mellizos nacidos en Ucrania. Como el parto se había adelantado, su mujer y él no pudieron desplazarse hasta el día 13 y, mientras tanto, los pequeños fueron cuidados por una niñera. La misma persona que les acompañó los casi dos meses que estuvieron en Kiev, hasta que pudieron hacerles el pasaporte a los pequeños y sacarlos del país.

"Desde que estalló la guerra hablo con la madre gestante todos los días, a través del traductor de Google, para preguntarle en qué estado se encuentra tanto ella como su hijo. Es tal el temor que tiene a la situación, sobre todo a los chechenos, que huyeron a Moldavia porque su marido es de un pueblo que está en la frontera. Pero él se tuvo que quedar en Ucrania, porque los hombres de entre 18 y 65 años no pueden abandonar el país para colaborar en la defensa militar", explica.

Las fotos que le envía son tristísimas, desgarradoras. "He llorado varias veces de pena por lo que veo, con el pequeño durmiendo en cuadras de animales".

DOS FAMILIAS. Le ofreció traerla a España a ella y a su hijo y la mujer aceptó encantada la oferta. También se puso en contacto con él la niñera para pedirle acogimiento para su hija y su nieto. "Le dije que sin problema pero que tendría que viajar por sus medios hasta Polonia y una vez allí ya vería cómo gestionaba el traslado".

La idea de Eugenio es "ofrecerles un piso de alquiler durante un par de meses, porque mis recursos económicos son limitados y no dan para más. El tiempo necesario para que se puedan instalar aquí y esperar a ver cómo avanza toda esta situación", aclara.

"Me veo en el compromiso moral de echar una mano a esas personas en esta dramática situación que están viviendo, porque en su momento me ayudaron tanto a mí y a mi familia. Me pidieron auxilio y no puedo negárselo", sostiene, emocionado.

