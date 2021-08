La madre de un joven que recibió una paliza en Nigrán pide justicia

"No estás muerto, no te mataron, no, pero te enterraron en vida". Estas son algunas de las duras palabras de una madre cuyo hijo sufrió una paliza el año pasado en Nigrán.

Nacho Martíns fue víctima de una agresión por parte de seis jóvenes a causa de la cual estuvo próximo a la muerte. Cuando está cerca de cumplirse un año de la paliza, el joven aún presenta graves secuelas.

El reciente crimen de Samuel -aunque como aclara la progenitora son dos agresiones de distinta índole- ha reavivado este caso, por el que la madre aún se ve forzada a pedir justicia.

En declaraciones a la TVG, ha asegura que "todo fue tras defender a un amigo, intentó huir, pero lo cogieron en el monte y le dieron una brutal paliza". "Nacho estaba encerrado en su cuarto, pero a raíz del caso Samuel se animó a denunciar que también recibió una brutal paliza, que el estaba vivo y que quería contarlo".

Ahora, a través de un comunicado en redes sociales, la madre del joven avisa de un concentración en Nigrán el 16 de agosto a las 21.00 horas. El motivo no es otro que pedir "justicia", al ver que "no llega y en el camino ves como tus agresores disfrutan de la vida sin prejuicios ni remordimientos".