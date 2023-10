Luis Álvarez: "O discurso non estivo á altura, foi só un carrusel de anuncios electorais"

Luis Álvarez consideró que Alfonso Rueda "non estivo á altura" ni en su diagnóstico de la situación de ni en su receta para los retos que se le presentan a Galicia, que redujo a "un carrusel de anuncios electorais" que tratan de dar continuidad a un "modelo económico e social caduco".

El lucense afirmó que "pouco ou nada" ha conseguido el político popular en su tiempo al frente de un "goberno herdado" de manos de Alberto Núñez Feijóo, y añadió que tampoco no dejaría "moito legado positivo" aunque gobernase durante "vinte anos", ya que su propuesta es "puro márketing" y "do malo".

Por ello, recalcó que este será su "primeiro e último" debate del estado de la autonomía, proclamando que los socialistas, con el candidato que surja de las primarias, serán quienes pongan "punto e final" a "un periodo tan desmoralizante para o país" con "un proxecto ilusionante".

El portavoz del PSdeG criticó que "o único piar" de la gestión económica del Ejecutivo de Rueda "foi o Xacobeo e a chegada de peregrinos". Frente a ello, contrapuso la "falta de política industrial", que relacionó con la "pérdida de 40.000 puestos de trabajo en la última década", la falta de ejecución entre 2009 y 2022 de "1.954 millóns do orzamento para formación de emprego", la "ausencia na presenza exterior" de la Xunta para defender ante la Unión Europea los intereses pesqueros o la paralización de los proyectos de energía eólica, que a su vez impide "garantir o subministro a proxectos como os de Altri, Alcoa ou Stellantis".

En esta línea, reprochó que la bonificación del 50% del impuesto de patrimonio derivó en que la Xunta de dejara de ingresar "34 millóns" con los que se habría podido costear el mantenimiento del la Tarxeta Básica, que "axudaba a 55.000 galegos das familias máis vulnerables".

"Quita aos que menos teñen, para perdoar cartos aos millonarios", ironizó calificándolo de "Robin Hood ao revés".

Dentro de este ámbito social, destacó que la "medida estrela" del PPdeG es "recuperar" un bono de cuidados de 5.000 euros al año que ya existía en el gobierno bipartito, adoptándola además después de los "recortes" que "reduciron as libranzas de coidadores á mínima expresión, suprimiron as cotizacións bonificadas á seguridade social para coidadores" y atascaron todo o proceso de valoracións", a la vez que convirtieron a Galicia en la comunidad "co maior déficit de prazas de España".

Una tendencia que, además, trasladó a la sanidad y la educación. En la primera, donde Galicia registra "a terceira menor investimento en Atención Primaria", contrapuso los ataques de la Xunta al Gobierno replicando que este "bateu seis anos consecutivos o récord de prazas MIR" frente al "récord" de Feijóo que "deixou sen convocar 180 estes anos".

En la segunda, reclamó la vuelta al sistema de préstamo que implicaba la gratuidad de los libros de texto e indicó que su propuesta para reducir ratios se limita a seguir las previsiones de descenso demográfico.