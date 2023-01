Luis Álvarez cierra el debate sobre Besteiro: "Agora está fóra de lugar"

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, dio por "cerrada" la cuestión sobre la eventual candidatura a la Xunta de Galicia del que fuera secretario general de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro y se remitió a sus propias declaraciones de hace una semana sobre que es un asunto "fóra de lugar" en este momento de la legislatura. "Dixen o que tiña que dicir", zanjó el político lucense.

Además, preguntado por las palabras del alcalde de Burela, Alfredo Llano, en Onda Cero, en las que aconsejó a su partido "non caer na política folclórica", Álvarez precisó que que no sabía "a que se refería" con política folclórica, pero aclaró que "desde que Formoso é secretario xeral o PSOE non se dedica a iso".

Luis Álvarez defendió que el PSOE "non é un partido folclórico ", aunque ironizó con el "apoio" al folclore que sí es partidario de otorgar desde los gobiernos. "Pero iso non te converte nun partido folclórico", sentenció.

JOSÉ MIÑONES. El delegado del Gobierno en Galicia, el socialista José Miñones, eludió pronunciarse sobre el futuro del exsecretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. "Creo que despois de tantos anos é algo moi mercido", dijo en referencia al archivo del caso de Besteiro. "É unha alegría, sobre todo para a súa familia, e a partir de aí, teño un enorme respecto por Besteiro e non vou a ser eu quen fale sin tan sequera falar el", zanjó el delegado del Gobierno en Galicia.