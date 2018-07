Lugo ten cada día máis pretendentes

Galicia está de moda e Lugo tamén. Salta á vista, pero por se acaso tamén o refrendan as estatísticas oficiais, que confirman que no primeiro semestre deste ano se consolida a tendencia marcada xa no 2017, cando a capital provincial se converteu no cuarto destino urbano da comunidade, cun 7,5% máis de visitantes e un peso cada vez maior do turismo internacional, que medrou o 8%.

O comportamento é similar ao do resto da provincia e ao do conxunto de Galicia, que encadea catro anos consecutivos con incrementos na rendibilidade hoteleira, colocando o dato do ano pasado no máis elevado desde o último Ano Santo. E nos seis primeiros meses de 2018 as tarifas hoteleiras melloraron un 2% e o ingreso total do sector hoteleiro estímase en case 107 millóns, cifra que supera nun 0,6% o dato de 2017.

O turismo xera máis emprego do que o facía hai un ano, un incremento da ocupación do 5%, ata representar hoxe o 12% do emprego total da comunidade, o normal para unha actividade que move o 11% do PIB galego e que permitiu amortiguar ou dixerir mellor en moitas partes do territorio os peores anos da crise económica.

A chuvia de cifras positivas complétase co incremento da estadía media dos turistas e o seu

cada vez maior gasto de cartos –por riba do conxunto do Estado–, especialmente relevante no caso dos chegados do estranxeiro. Todo iso abre un importante abano de oportunidades tanto en Lugo como no resto de Galicia arredor desta actividade, tanto para o emprego como para o emprendemento e o coidado do patrimonio histórico, artístico e natural.

CAMIÑO DE SANTIAGO. Se Galicia e Lugo están de moda hai que atribuílo, en boa medida, ao Camiño de Santiago, que segue a ser o verdadeiro imán para os visitantes. A ruta cobra especial protagonismo en terras lucenses, ao contar con catro das variantes: Francés, Norte, Primitivo e Vía da Prata.

E fronte ás voces críticas que adoitan a descualificar os peregrinos como turistas low cost, un recente e completo estudo da USC confirma o impacto positivo do fenómeno Xacobeo en Galicia e, de xeito moi especial, en concellos do rural.

Así, segundo a USC, o número de afiliados á Seguridade Social aumentou por riba da media de Galicia en 5 concellos analizados –O Pino, Palas de Rei, Melide, Arzúa e Triacastela–, e en Sarria por encima da media provincial. Os peregrinos supoñen, ademais, un incremento da poboación residente equivalente ao 28,5% da poboación en concellos como Triacastela, e superan o 10% en Palas de Rei, O Pino, Pedrafita do Cebreiro e Portomarín. Outro dato importante ten que ver co propio sector turístico. Entre 2009 e 2017 creáronse na comunidade algo máis de 5.000 prazas de aloxamento, das que o 30% foron no Camiño Francés. Ademais, os peregrinos están especialmente interesados nos produtos locais e por iso cada euro que gastan xera ata un 18% máis de emprego, ao consumir fundamentalmente en bens e servizos máis intensivos en emprego como os de comidas e bebidas, que supoñen o 61% do seu gasto fronte ao 26% no caso do turista convencional.

Fronte á turismofobia que tanto dano empeza a facer noutros sitios, os turistas que veñen a Galicia valoran a hospitalidade e o bo trato

IMPLICACIÓN DE TODOS. Pero este momento doce, "unha das mellores épocas coa chegada de milleiros de viaxeiros", en palabras dos responsables de Turismo de Galicia, debe agora ir acompañado da implicación e o empuxe tanto dos profesionais do sector como do conxunto da sociedade.

Porque aínda que as cifras avalen o éxito e a boa dirección do modelo turístico galego, a esixencia do visitante é cada vez maior, polo que é preciso afondar na promoción dos produtos propios e primar a calidade no servizo. As cifras do primeiro semestre din que o turismo galego medra, e tamén reflicte a necesidade de adaptarse a novos escenarios e a encarar retos de futuro.

Así, nese contexto non ten cabida de ningún tipo a picaresca, o engano, o rexeitamento ao foráneo e, en xeral, todo aquilo que apuntale o sentimento de turismofobia que tanto dano fai noutros lugares de España ou Europa pero da que Galicia se libra. Porque se a hospitalidade e o bo trato son dos principais motivos polos que os viaxeiros elixen Galicia como destino, dos galegos depende que iso non cambie.