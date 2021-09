Lugo estrenará quince Casas do Maior donde ofertarán 75 plazas

La Xunta creará 355 nuevas plazas de atención diurna para gallegos de más de 60 años a través de la orden de ayudas de las Casas do Maior, el recurso de conciliación y apoyo social impulsado por el Ejecutivo gallego en aquellos ayuntamientos más pequeños y rurales donde no existen otros instrumentos públicos para la atención getriátrica.

La nueva orden, que este lunes publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG), contempla 71 nuevos centros de esta tipología, de los que 15 estarán en Lugo. En concreto, estas nuevas casas de mayores se ubicarán en diez ayuntamientos especialmente envejecidos, entre los que destaca el de Triacastela por recibir ayudas de la Consellería de Política Social para abrir tres centros: Xeroser, Prado y Escola de Vilar.

También merecen especial atención otros tres concellos con dos Casas do Maior cada uno: Riotorto (Pobo de Miranda I y Pobo de Miranda II), O Incio (Casa do Ferreiro y Anduriña) y Baralla (Casa do Maior de Baralla y Baralla 1). Cabe destacar que hasta ahora solo As Nogais disponía de dos centros así en la provincia. Y por último, aparecen en el listado oficial del DOG, con un proyecto cada uno, los ayuntamientos lucenses de Folgoso do Courel, Becerreá, Guntín, Taboada, O Páramo y Antas de Ulla.

Con cinco plazas en cada Casa do Maior, la oferta total de atención social lucense se incrementará en un total de 75. 355 plazas. Junto a las 15 casas lucenses, la nueva orden de ayudas de la consellería financia la construcción de 21 centros en la provincia de A Coruña, 26 en la de Ourense y 9 en la de Pontevedra, como recordó este lunes Fabiola García.

La conselleira visitó la casa de Laxe, uno de los veinte primeros centros creados en la comunidad con la convocatoria anterior. La titular de Política Social destacó que estos pequeños centros de día permiten que los municipios que no cuentan con recursos de conciliación puedan ofrecer terapias y actividades a los mayores de su entorno. Es por ello que, tras el "éxito" de la primera orden de ayudas, el Gobierno gallego decidió ampliar su extensión para llegar a más beneficiarios.

Fabiola García señaló que Laxe se convirtió en un modelo a seguir en los cuidados de sus personas mayores, de modo que otros municipios de la zona, como Ponteceso, Camariñas, Muxía, Carnota, Mazaricos o Cee, también abrirán sus propios centros de esta tipología, en un efecto llamada que también se da en zonas de Lugo. objetivo: un centenar.

En uno de los últimos Consellos da Xunta antes de las vacaciones de verano se acordó incrementar el esfuerzo económico para extender la red de casas de mayores por toda Galicia, con el objetivo de llegar al centenar desde la veintena actual. Para ello se reservaron más de 6 millones de euros con los que ahora se financian los nuevos proyectos.

La convocatoria amplía además el abanico asistencial ya que elimina la exigencia de que los usuarios tengan un grado de dependencia para acceder a la casa.