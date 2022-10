"Lugo es una gran esperanza; veo a Candia con muchísimas opciones"

¿Corre Lugo el peligro de los localismos en su carrera por albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública? ¿Qué recorrido le ve a esa candidatura?

Ese procedimiento no está convocado, pero Lugo hace lo que debe: hablar con una única voz. Yo no sé si va a haber más candidaturas en Galicia y si las hubiese no sería una buena noticia y sería el Gobierno gallego el que tendría que priorizar. Pero a mí Lugo me parece una magnífica candidatura y me gustaría que fuese la única, aunque no depende de la Xunta.

En Lugo existe una gran sensación de aislamiento, con el problema de la A-6, autovías sin terminar, quedar al margen del Ave... ¿Entiende esta indignación?

Estoy totalmente de acuerdo en el déficit de infraestructuras de Lugo y en que tiene que ser corregido. Es cierto que no viene solo de los últimos cuatro años, aunque puede haberse acentuado. En algún momento habrá que tomarse en serio esas infraestructuras y la Xunta apostó en los últimos años por la provincia. Ahora, el Gobierno central no nos da información sobre la llegada de los trenes Avril a las ciudades y cuando lleguen, no lo harán a Lugo, así que no podemos pensar que Galicia está conectada por tren hasta que lleguen a Lugo y Ferrol. Por eso, quien dice que Lugo tiene déficit de infraestructuras tiene toda la razón.

La reunión con Lara Méndez no invitaba a pensar en acuerdos satisfactorios viendo que fue bastante combativa con la Xunta. Y al mismo tiempo, Lugo es una gran apuesta electoral para el PPdeG, con la figura de Elena Candia. Sin embargo, al final el balance del encuentro fue positivo.

Yo soy el presidente del PP en Galicia y mi objetivo es que consigamos alcaldías que no tenemos, pero también soy presidente de la Xunta, lo que me obliga a mucho más. Y cuando me senté en la reunión con la alcaldesa de Lugo, lo hice en esa condición. Una de las cosas que más me preocupaba de las reuniones con los alcaldes era la proximidad de las municipales, pero entendieron que a pesar de todo somos administraciones. La alcaldesa de Lugo se sentó sabiendo que representaba a gente que no la votó, igual que yo, y si pensamos solamente en mayo de 2023 no habría muchos acuerdos. Al final, la regidora hizo ciertas renuncias para llegar a esos acuerdos para Lugo y creo que es así como se entienden las cosas. Por cierto, terminó esa ronda de reuniones con los alcaldes. ¿Con cuáles tuvo más y menos feeling? Me sentí muy cómodo en todas las reuniones, al contrario de lo que algunos pensaban. La gente lo que espera es que lleguemos a acuerdos. Yo intenté preparar bien estas reuniones y también vi voluntad de entendimiento por parte de todos los alcaldes. Todos tenían ganas de poner acuerdos sobre la mesa y eso es bueno.

Todos no. Casi todos.

Hay uno que fue imposible, el de siempre. Seis alcaldes y alcaldesas, ninguno del PP, no tuvieron problema alguno en el formato que se planteó. Pero el de siempre (Abel Caballero) cree que es mejor no hablar con la Xunta para luego echarle las culpas de todo. Esto no es nada nuevo, pero es evidente que este modelo no funciona.

La gran apuesta del PPdeG en Lugo es Elena Candia. ¿Cómo la ve?

La veo con muchísimas posibilidades. Soy optimista con respecto a poder ganar la alcaldía de Lugo, sabiendo que lo tiene más difícil que el resto porque ella necesita mayoría absoluta. Pero existe el convencimiento de mucha gente de que lo puede lograr. Es una persona muy combativa, con experiencia de gobierno, y la única mujer presidenta provincial del partido, con el que logró magníficos resultados en Lugo. Tiene una enorme capacidad de trabajo y se tomó muy en serio el tema de ser alcaldesa desde el primer momento. Además, conoce los resortes de la política, sabe hacer equipos y toda la gente en Lugo trabaja como una piña a su alrededor. Creo que tiene muchas posibilidades y para mí Lugo es una de las grandes esperanzas.

¿Baraja introducir algún cambio en el Gobierno gallego antes de que termine la legislatura?

No. Estoy muy satisfecho con este equipo y creo que el momento adecuado para hacer cambios hubiera sido cuando tomé posesión, porque todos lo entenderían. Yo hablé con ellos, uno a uno, y estoy seguro de que si a alguno le dijese que lo cambiaba no habría problema. Además, no recibí ni una sola instrucción del presidente anterior. Pero ellos eran mis compañeros, veía cómo funcionaban bien en el día a día, y hoy siguen haciéndolo. Ahora sabemos que cada vez habrá más exigencias porque la situación se complica más, pero no contemplo una necesidad de hacer cambios. A día de hoy, no.

¿Pueden condicionar esos cambios las municipales?

Antes siempre ocurría, porque algunos conselleiros eran candidatos. Ningún conselleiro se presentará esta vez a las municipales y me parece una buena medida. Yo no puedo decir que no haya cambios de aquí al final de la legislatura, pero sí que ahora mismo es algo que no tengo previsto.

¿Y se le pasó por la cabeza adelantar las elecciones gallegas de 2024 a finales de 2023 para hacerlas coincidir con las generales y aprovechar el efecto Feijóo?

No. Al contrario. Una de las cosas que más pongo en valor y que me transmiten empresarios con los que me reúno, además de las ayudas económicas, es que agradecen la estabilidad y la previsibilidad, que no hagamos cosas estrambóticas. Yo no contemplo otra cosa que acabar la legislatura: me quedan dos años y quiero hacer todavía muchas cosas. Aunque también es cierto que no me gustaría tener a Galicia en un carrusel electoral permanente, con elecciones cada tres o cuatro meses, pero en todo caso serían ajustes técnicos.

¿Cuál sería para el PPdeG un buen resultado en las municipales?

Mejorar el resultado. El objetivo es subir en votos, porque me niego a entrar en eso de que el único cálculo sea el número de ciudades que consigues, porque si las reglas fuesen iguales para todos, y si el PSdeG y el BNG necesitasen mayoría absoluta para gobernar como el PPdeG, yo entraría en ese cálculo. Pero no es así. Las municipales se medirán por el número de alcaldías, pero el cálculo objetivo es por número de concejales y apoyos. Y en ese sentido vamos a subir, porque el listón de 2019 está bajo.