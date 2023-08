Ocho lucenses famosos eligen sus lugares más especiales en Galicia

La morriña es el sentimiento predilecto con el que se acusa a los gallegos; esa sensación de tristeza melancólica y de anhelo a su tierra, su gente, su comida, el acento, su música...

Presumen de playas enormes, acantilados, de rías, arboledas, de una oferta gastronómica variada, del Camino de Santiago, de ciudades con tradiciones seculares, de grandes fiestas y, sobre todo, de verbenas.

Si entre tantas opciones que ofrece esta comunidad hubiese que elegir el lugar más bonito de todos, podrían mencionarse paraísos como las Illas Cíes, cualquier rincón de la Costa da Morte, el conocido punto final del Camino, Finisterre, o el Cañón do Sil. Eso, según cualquier página de internet que elabore una meditada lista sobre los paisajes más bonitos de Galicia.

Sin embargo, si no es Google el que responde, pueden obtenerse respuestas menos intuibles e inesperadas como una carretera entre Rinlo y Ribadeo, una calle en concreto, un albergue o unas piedras con mucho que contar.

No son ubicaciones que aparezcan en los ranking de lugares más singulares de toda Galicia pero eso no quita que sí lo sean para otras personas. "Unha carreteira e punto e pelota", indica la cantante Ugía Pedreira cuando describe su "lugar máxico".

Ocho lucenses decidieron revelar cuáles son sus lugares especiales, y todos ellos son los más bonitos de todo el territorio gallego para cada uno.

Recuerdos familiares, sensaciones especiales o épocas pasadas: todos tienen una explicación.

Alessandra Aguilar

Perbes

Alessandra Aguilar es una estrella retirada del atletismo. Participó en tres Juegos Olímpicos y fue quinta del Mundo y de Europa en Maratón. Estuvo 22 años en Madrid en dedicación a su profesión, pero nunca se olvidó de su tierra. Y Perbes es el lugar que se llevará siempre con ella. Allí veraneó hasta los veinte años: "Con la bicicleta para arriba y para abajo, nos daba igual lloviera o no, era estar al aire libre todo el día".

Perbes

Jorge Coira

Penas de Rodas

El conocido director y guionista rabadense Jorge Coira tiene muy claro lo que le gusta. Y, al pensar en un lugar especial, nombra Penas de Rodas (Outeiro de Rei). Impresionado, lo describe como "moles de piedra que permanecen en un equilibrio casi imposible y secular". Unas piedras que ocuparán siempre su memoria emocional, y que vincula a su familia . Desde pequeño le resulta "magnética" la naturaleza monumental.

Penas de Rodas

Diego As

Os Ancares

Diego Anido Seijas, más conocido como Diego As, es el autor del que fue considerado el mejor grafiti del mundo, el colosal Julio César que se puede ver desde la muralla de Lugo. Pero además de disfrutar de la pintura y el arte urbano, también le encantan los paisajes de inmenso verde del que presumen las tierras gallegas. Y su lugar especial son las montañas mágicas de Os Ancares. "El aire libre, la arbolada cerrada. Me encanta".

Os Ancares

Mar Orosa

Rúa San Roque de Ribadeo

Hay una calle en Ribadeo, la Rúa San Roque, que además de albergar tres grandes casas con historias y fachadas deslumbrantes, también guarda una especial conexión emocional con Mar Orosa. Una conocida chef lucense que trabaja en El Oviedo. Allí se ubicaba la tintorería de sus padres, una calle en la que ella dice: "Crecí y viví toda mi infancia, desde el tacataca, luego los patines y por último la bicicleta".

San Roque

Ugía Pedreira

Rinlo-Ribadeo

La folclórica Ugía Pedreira, de voz rompedora, es una cantante focense reconocible por su búsqueda de sonidos y texturas nuevas. Ella es artista con el corazón y cuando piensa en algún lugar de Galicia para el que cantar, nombra un espacio de lo más curioso. "A estrada que vai dende Rinlo ata Ribadeo", dice. Dos kilómetros de acantilados, campo y "algunha vaca". Al ver el horizonte desde ahí "sinto máis apertura cerebral".

Ribadeo-Rinlo

Sergio Villasante

A Coruña

Sergio Villasante es un joven diseñador de Palas de Rei que siente una gran pasión por la moda y la creación y que, sobre todo, ama la libertad para romper esquemas. Cuando piensa en un lugar especial que le alimente y le inspire, sin dudarlo, dice A Coruña. Una gran ciudad en la que guarda importantes recuerdos con sus abuelos. "Es un sitio en el que siempre me apetece estar y al que siempre me apetece volver".

A Coruña

Oswaldo Digón

O Carreirón

Oswaldo Digón podría definirse como un terremoto de los escenarios, es cómico, actor y guionista. Enamorado de los espectáculos y las risas, Digón no sabe muy bien por qué paraíso gallego decantarse, pero se decide por A Illa de Arousa, en concreto su parque natural de O Carreirón. El primer sitio que visitó en la isla con su mujer. "Si cruzas el puente de la isla no vas a querer salir, no solo por los paisajes sino por la gente".

O Carreirón

Alba Carballal

Pontedeume

Los veranos que se hacen casi interminables, esos que se pasan con amigos, en la playa, sol, la libertad de poder devorar el tiempo a tu antojo. Este recuerdo es el que mueve a la escritora lucense, Alba Carballal, a pensar en el albergue Marista en Pontedeume. Y destaca las vistas privilegiadas de la puesta de sol. "Tiempos de tiendas de campaña en los que conocí a las que aún hoy en día son mis mejores amigas", recuerda.