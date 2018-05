El show interminable de Luciano Méndez: "Era noite, habería droga..."

Luciano Méndez Naya, el profesor de la USC que ha exculpado públicamente a la Manada de cualquier delito sexual cometido sobre su víctima, volvió este sábado a la carga con otro vídeo en el que exonera nuevamente a los cinco hombres condenados.

Este documento gráfico, publicado solo unas horas después de ser expedientado por la institución académica, que baraja incluso llevarlo ante los tribunales, comienza con una declaración de intenciones. "Eu defendo a inocencia deses mozos ante quen faga falta cun invencible aliado, que é a razón", afirma el docente, si bien esta vez abre resquicios, "nunha porcentaxe moi pequena", a que los procesados puedan ser culpables.

Pero aún en ese supuesto Méndez excusa su comportamiento, ya que "estaban nun contexto nocturno e habería drogas e outras substancias...", hipotéticos motivos que deberían valer de atenuantes, dice, para rebajar la pena.

"Nove anos de cárcere, aínda que finalmente se queden en tres ou catro, son moitos", afirma el profesor de Matemáticas en la Facultade de Económicas de Santiago, que lamenta el trance al que se enfrentan los cinco miembros de la Manada: "Pasar polo cárcere vainos marcar de por vida".



"A turba que comenta os meus vídeos e moi perigosa pero eu non lle teño medo a ninguén; estou blindado contra imbéciles"



El vídeo publicado este sábado, como sucedió con los anteriores, levantó gran revuelo en Facebook y llenó el muro del perfil de Méndez de comentarios, la mayoría poco amables hacia su persona. A sus "seguidores", como los llama él, dedicó varios minutos de metraje, haciendo gala también de un lenguaje poco cordial: "Os que me comentan sodes unha panda de energúmenos aos que había que colgar polas pelotas".

Y continúa reconociendo que, aunque "a turba é moi perigosa", él no tiene "medo a ninguén" porque está "blindado contra imbéciles". Tras un rosario de improperios que este diario prefiere no reproducir, Méndez tira de ironía para pedir "respecto" porque el sábado era su cumpleaños. "Respectaredes ao menos este día, ou non? É broma, xa sei que non", dice.



"E O QUE NOS ROUBAN?". Hacia el final del vídeo, Méndez suma un nuevo objetivo a su particular diana: los políticos. Se refiere "aos que rouban do erario público", en clara alusión a los personajes públicos implicados en escándalos de corrupción y para quienes pide "condenas duras" ya que, desde su punto de vista, "eles si que as merecen e non os da Manada".