La nueva dirección del PSdeG sale elegida con un 83,77% de los votos emitidos

El lucense Luis Ángel Lago Lage será el nuevo secretario de Organización ► La concejala de As Pontes Ana Pena Purriños será su adjunta ► Besteiro pide a Sánchez "no dar un paso atrás", porque "rendirse no es una solución"