Losada culpa del "problema" de los peajes de la AP-9 al PP por haber aumentado la concesión

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha culpado al Partido Popular del "problema" de los "excesivos" precios de los peajes de la Autopista del Atlántico, la AP-9, al aumentar la concesión hasta el año 2048 cuando gobernaba José María Aznar.

Después de que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez haya autorizado una subida del 2% que ya se ha hecho efectiva, Javier Losada, en entrevista en RNE, argumenta que el Gobierno "cumple los acuerdos anteriores, que venían de ejecutivos del PSOE y del PP y que lo que hace es cumplir esos acuerdos". El incremento se deriva de los acuerdos con la concesionaria alcanzados primero por el ministro de Fomento socialista José Blanco en 2011 y después por su homóloga con el PP, Ana Pastor. Pero Javier Losada asegura que le "preocupa" que "algunos repartan culpas siempre para el mismo lado".

"Lo que hay que preguntar es por qué el Gobierno del Partido Popular aumentó esta concesión hasta 2048 sin poner las cautelas suficientes para que estas cosas no ocurriesen. Si no hubiese aumentado la concesión, no estaríamos con este problema", ha remarcado, incidiendo en que "el Gobierno actual lo que hace es gestionar la herencia del del PP que aumentó la concesión".

Bajo mandato del PSOE de González se había incrementado la concesión hasta el año 2023, pero en el año 2000, con José María Aznar como presidente, se sumaron otros 25 años más, hasta 2048, tras la decisión de ampliar la AP-9 hasta Fene a raíz el accidente del Discoverer Enterprise contra el puente ferrolano de As Pías —en 1998—, que había dejado casi incomunicada la ciudad. Así, Losada ha insistido en que "cualquier obra de mejora o de seguridad vial, o decisiones que tengan que ver con la gratuidad", "tienen que repercutir en los usuarios".

Ante esto, Javier Losada tiene "la sensación" de que la Xunta del PP reclama ahora al Gobierno central cuestiones que no exigía con Mariano Rajoy como presidente. "Al Gobierno de España tampoco le gusta que suban —los peajes— pero las facturas están ahí y hay que pagarlas", ha declarado.

Admite que "los precios son excesivos", pero reitera que es preciso "cumplir los compromisos", por lo que censura que "no es de recibo que ahora se diga que cuando las subidas son por compromisos del PSOE son malas y cuando son por compromisos del PP es por redistribuir, porque no es así".

Y en este sentido, afea a Feijóo que, después de haber subido durante su gobierno el precio del gasoil al incrementar el céntimo sanitario, ahora critique que el Gobierno abra la posibilidad de aplicar un impuesto a los combustibles más contaminantes. Así, lamenta que hablase de "ayudar a la sanidad y redistribución y concienciación ecológica" con la subida del céntimo sanitario, pero que ahora diga que la propuesta del Gobierno "es un atentado contra los automovilistas y los empresarios".

No obstante, pese a las críticas, Losada ha destacado que con Núñez Feijóo mantiene una relación "muy buena, una relación fluida, de cooperación y de lealtad", a lo largo de los cuatro meses y medio que acumula como delegado del Gobierno.

EXPLOSIÓN PIROTÉCNICA EN TUI. En el transcurso de la entrevista, preguntado por las medidas adoptadas para el municipio de Tui en el que explotó una pirotecnia ilegal, Javier Losada ha defendido que el Gobierno ha cumplido su compromiso de declaración del área afectada de Paramos como "zona catastrófica". "Este es un Gobierno que hace lo que dice", ha agregado.

ALCOA, EL "OBJETIVO" ES MANTENER LA ACTIVIDAD Y LOS EMPLEOS. En cuanto a la situación de Alcoa, ante la amenaza de cierre de las plantas de Avilés y A Coruña y el despido de casi 700 empleados directos, ha asegurado que el Gobierno "está trabajando arreo, está dialogando con los sindicatos, está dialogando con la empresa, está buscando inversores, está con un objetivo común" para alcanzar el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad industrial.

Javier Losada confía en que se produzcan "nuevas noticias a lo largo de los próximos días", y espera que la reunión del día 8 entre las ministras de Industria, Reyes Maroto, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los presidentes de Galicia y de Asturias, permitan avanzar en la unidad reclamada por los trabajadores.

En todo caso, en cuanto a las posibles salidas para evitar el cierre de ambas plantas, ha reconocido que una de las posibilidades pasa por encontrar nuevos inversores, pero cree que "no se debe cerrar a nada".

Insiste así en el objetivo de que Alcoa retire el ERE extintivo, invierta en las plantas y mantenga su actividad. "No debemos cerrarnos a nada, buscando el objetivo de mantener los puestos de trabajo y la actividad industrial".

LA LLEGADA DEL AVE. Por otra parte, Javier Losada ha reiterado que se mantiene compromiso de que el Ave a Galicia llegue en 2020, adquirido por el Gobierno de Pedro Sánchez, e insiste en que tras visitar diversos tramos, obtuvo la "confirmación" de que en dos años podrá arrancar el tren de alta velocidad gallego.

"El otro día vi la magnitud de la obra y la complejidad, estuve en un viaducto de más de 1.500 metros que está construido a cien metros de altura, para que la gente tenga un poco de referencia, está como si tuviéramos tres catedrales de Santiago y la distancia, cómo recorrer cinco catedrales de Santiago", ha ejemplificado.

Remarca que son obras de una magnitud "muy importante", "parecida a la magnitud del compromiso que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con cumplir los plazos que ya le dijeron a los gallegos".