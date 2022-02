Tras dos años de pandemia, y cuando ya casi no quedan restricciones, ¿se ha recuperado el mercado laboral?

Ahora mismo estamos en cifras prepandémicas. Nos hemos recuperado mucho mejor que la media del Estado. Hemos conseguido mantener el tejido empresarial y la ocupación.

En épocas críticas mujeres y jóvenes suelen ser los principales damnificados, ¿qué medidas prevé?

Ahora tenemos que seguir trabajando muchísimo con los colectivos más débiles, mujeres, jóvenes, las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social... Este año hemos sacado tres programas específicos para colectivos sensibles. ¿Qué problemática tenemos? Trabajamos con fondos transferidos y no nos dejan diseñar los programas. Así en empleo joven tendríamos que trabajar mucho más en incorporar los jóvenes a la empresa y el ministerio está incidiendo en contratarlos en las administraciones. Yo creo que se está trabajando desde una óptica muy cortoplacista. El trabajo en la administración no aporta la experiencia profesional que podría aportar a los jóvenes entrar en el tejido productivo privado.

Empresas de sectores como la construcción o la hostelería se quejan de que no encuentran mano de obra. ¿Por qué? ¿Influyen los salarios?

No tiene nada que ver con los salarios. Es un tema que se debe, por una parte, a que los empresarios se tienen que vender mejor en ciertas cosas. Los oficios tradicionales no son cómo creen los jóvenes, ya están muy modernizados, pero habría que hacerlos más atractivos mejorando sus condiciones (horarios, conciliación, flexibilidad...). Y por otra parte tenemos que adecuar la formación que se está dando a las necesidades específicas que tienen las empresas. Hemos puesto en marcha dos proyectos complementarios.

Uno es la agenda de capacidades, que son nueve mesas sectoriales (turismo, agricultura, automoción, metal..) en las que empresa y Gobierno estamos analizando toda la formación que hay en Galicia, que son 4.200 especialidades, para ver las competencias profesionales y los currículos formativos que tenemos que adaptar, unos nuevos que habrá que dar de alta y otros que se han quedado obsoletos que habrá que dar de baja. Y esto se complementa con un estudio de 14 tecnologías emergentes para transformar la formación para el empleo, que analiza cómo estas (inteligencia artificial, domótica, big data, blockchain …) están influyendo en 15 sectores estratégicos en Galicia para que los trabajadores actualicen sus competencias profesionales y, de esta forma, evitar una posible brecha digital que dificulte el acceso a puestos de trabajo o incluso ponga en peligro los actuales.

¿En qué consistirá la reforma del sistema público de empleo?

La reforma es tecnológica, basada en inteligencia artificial. Está en licitación. La adjudicaremos sobre mayo. Es un contrato de 5,6 millones de euros. Se realizará un cruce de información de la oferta y la demanda. Impartiremos formación a nuestro personal porque es un sistema revolucionario al que no están acostumbrados. Va a suponer un antes y un después porque ahora realizamos una orientación laboral basada en unos recursos tradicionales. Pretendemos que las oficinas de empleo sean algo más que donde el desempleado se anota para percibir la prestación por desempleo. Tiene que ser un sitio donde seamos capaces de darle información sobre qué empleos puede haber dentro de su preparación y preferencias y darle la formación adecuada. Es el proyecto de legislatura.

Las empresas recurren tanto o más a la intermediación privada que a la pública.

Eso pasa en las oficinas de empleo de España, que se han quedado en un sistema absolutamente tradicional, por lo que ya no son efectivas para realizar una orientación laboral de éxito. Se han quedado obsoletas, se necesita implementar otros sistemas.

El salario mínimo interprofesional (SMI) acaba de alcanzar los 1.000 euros –275 más en tres años–. Esta vez ha sido sin el acuerdo con los empresarios. ¿Por qué cuestiona esta subida?

Yo estoy a favor de que se suba el SMI. Es además lo que tienen que reclamar los sindicatos. Pero veo muy peligroso que se incremente fuera del diálogo social y en el momento en el que se hace. Se acaba de aprobar una reforma laboral y no sabemos qué coste económico puede tener. Cuando se sube el SMI hay que tener en cuenta quién lo va a pagar. No estoy hablando de las grandes empresas, que es evidente que lo van a poder pagar. Muchos de los empleadores son autónomos y hay que escucharlos. En Galicia el 97% de las empresas son micropymes o pequeñas empresas y el 21% de los afiliados son autónomos. Además el Gobierno tiene un mandato en el Estatuto de los Trabajadores para hacer la subida que es ponderar la situación socioeconómica. Eso es lo que pongo en duda. Si realmente era el momento de hacerlo y las empresas puedan asumir tantos costes porque cuando se las aprieta mucho se puede poner en riesgo la creación de empleo.

Sí hubo acuerdo de todos los agentes sociales en esa reforma laboral y el PP también se ha opuesto.

La reforma es un maquillaje, una operación estética de la reforma del 2012 para cumplir con el compromiso electoral de Podemos. Se han rebajado hasta prácticamente cero las intenciones iniciales, cuando Yolanda Díaz dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Hay desde el punto de vista técnico una buena regulación de los Ertes, se matizan los contratos de formación y aprendizaje... Pero no se tocaron los aspectos trascendentales por los que los sindicatos criticaban la reforma del 12, la indemnización no vuelve a 45 días, el descuelgue salarial en los convenios colectivos sigue... Si fuese votante de Podemos me parecería que me han tomado el pelo. Me preocupa que no estén bien examinados los costes empresariales que puede tener y cómo va a afectar al crecimiento y a la creación de empleo a medio plazo.

Si apenas hay cambios, ¿por qué ese rechazo?

Cuando una reforma de este calado se lleva a cabo, se tendría que hacer como un proyecto de ley del Gobierno o como una proposición de ley del Parlamento, pero no con un real decreto previsto para supuestos de urgencia. Se pacta con sindicatos y con empresarios en un texto cerrado y se le puso a los partidos políticos como una servilleta para decir sí. El nivel de diálogo es cero. Me parece un desprecio y una desfeita que se salte todo el procedimiento parlamentario y el debate. ¿Cómo un partido comunista puede vender que hace una reforma laboral apoyada por Ciudadanos? Eso ya da muestra del escaso diálogo que tuvo esta reforma.

"Abriremos un polo de emprendimiento rural en Monforte"

¿Qué proyectos tiene su consellería este año en la provincia de Lugo?

Tenemos un proyecto para los Next Generation, que como no está resuelto hemos decidido iniciarlo este año porque se puede ejecutar por fases, que son los polos de emprendimiento rural. Serán 12, que son expertos en el tejido socioeconómico y en las posibilidades de emprendimiento. Van a estar vinculados a la Universidad por si fuese precisa transferencia tecnológica. Se trata de orientar a quien quiera hacia donde puede emprender en esa comarca, que irá acompañado de un potente programa de ayudas, asesoramiento, mentorización… Este año vamos a abrir los cuatro primeros, uno en cada provincia, En Lugo será en Monforte, en la nueva oficina de empleo que instalaremos en un local que hemos adquirido –además de la nueva de Lugo en A Residencia–. Esos polos son interesantes también para atraer población porque van a estar interconectados y si en una comarca no es recomendable una iniciativa empresarial se aconsejará que se instale en otra.

El Día Internacional de la Mujer, el 8-M, está a la vuelta de la esquina. Una de las eternas reivindicaciones es que se ponga fin a la brecha salarial. ¿Cómo se puede corregir?

En Galicia estamos mejor, un 0,25% más que en el resto del Estado. Además casi estamos a la cabeza de España en emprendimiento femenino, sobre todo en el rural. Estamos trabajando muchísimo en la igualdad laboral, por un lado en formación a las empresas. No se trata de elaborar un plan de igualdad y registrarlo en la Xunta, hay que ejecutarlo y conocer de eso. Hemos puesto en marcha tres planes de formación.

Uno es un curso superior de igualdad, que somos la única comunidad autónoma que lo tenemos. También disponemos de un campus virtual solo de formación en igualdad. Este año impartiremos cursos a más de 5.000 personas. Vamos a sacar próximamente un nuevo texto de igualdad, en el que le daremos una parte preponderante al bienestar organizacional porque estamos observando que una parte importante de la brecha está vinculada a cuidados, corresponsabilidad, conciliación, falta de flexibilidad horaria… Es muy importante concienciar a la empresa de la necesidad de que instaure desde horarios racionales hasta el teletrabajo, que ya estamos subvencionando. Y vamos a sacar una marca gallega de igualdad para beneficiar a las empresas que reduzcan la brecha salarial.

"Los fondos Next Generation no están llegando a las empresas"

Uno de los peros que se está poniendo a los fondos de recuperación económica Next Generation es que no están llegando a las empresas. ¿Se ha enmendado ese problema?

No. Los fondos europeos se han dividido como en dos bloques. Una parte se ha repartido entre los ministerios. Es lo que se llama el Mecanismo de Recuperación. Cada ministerio los transfiere a las comunidades autónomas o los ejecuta. En el caso del Ministerio de Trabajo tiene asignados 1.800 millones, 800 se los ha quedado para sí. No sabemos qué va a hacer con ellos porque no tiene competencia para ejecutar las políticas de empleo porque están transferidas a las comunidades autónomas.

El problema que le veo es que si no los gestiona, Bruselas va a pedir explicaciones y es muchísimo dinero que no se va a lograr poner en movimiento. Y después está la parte de los Next Generation pura y dura que son los que tienes que llegar a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes) o de las convocatorias que hagan a las empresas. Que yo sepa no hay ninguno de esos fondos que haya llegado a una empresa. Sí sé que se anunció la semana pasada que se va a aprobar un Perte de economía social vinculado a los cuidados, que en Galicia puede tener tirón, porque puede ser un buen nicho de mercado en el rural a la hora de crear cooperativas, sociedades laborales…