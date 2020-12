A loita contra a pandemia e as vítimas centran a Translación do Apóstolo

A loita contra a pandemia do coronavirus e o recordo a "as familias que choran aos seus seres queridos" centrou a cerimonia de Translación do Apóstolo Santiago ás portas do inicio do Ano Santo Xacobeo 2021.

Após o acto no Praza do Obradoiro, onde o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, pasou revista ás tropas, o acto comezou no interior da Catedral co 'botafumeiro', que levaba sen funcionar desde xaneiro de 2019 debido ás obras realizadas na igrexa.

A restauración da Catedral tamén motivou que a última cerimonia xacobea que se celebrou na igrexa fose a Translación do Apóstolo de 2018.

Na súa ofrenda como delegado rexio, Núñez Feijóo, que fixo referencia á "reinauguración" da Catedrdal hai poucos días, aproveitou o seu discurso para "subliñar o imprescindible papel unificador da Coroa de España, recoñecido pola Constitución como monarquía parlamentaria".

Feijóo, que volve exercer este papel despois de tres anos en que se ocupou del o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, apelou á "harmonía" para "superar desafíos como o exposto pola pandemia" da covid-19.

"Foi o ano que se despide un tempo aciago, dominado pola tristeza e o temor. Moitos foron os seres queridos, amigos, achegados e compatriotas cuxa vida foi arrebatada. Moitos os hospitalizados e os que sufriron a enfermidade. Pero tamén foi o ano no que a humanidade recobrou a súa auténtica dimensión", destacou.

Neste sentido, valorou o labor de sanitarios, asistentes sociais, coidadores, axentes, militares, profesores, mensaxeiros, vendedores e tamén o traballo científico de numerosos investigadores que "logra que este final de ano veña marcado polo signo da esperanza, e non polo do pesimismo".

Para terminar, entre alusións ao Camiño de Santiago en vésperas do Xacobeo 2021, o titular do Goberno galego afirmou que "Galicia é albacea dese espírito europeísta máis necesario que nunca".

"DESAFÍO MORAL E ÉTICO". A continuación, na homilía, o arcebispo compostelán, Julián Barrio, destacou que "a distancia social aconsellada" para facer fronte á crise humanitaria e sanitaria "ha de acrecentar a proximidade do corazón". "Este é hoxe o noso desafío moral e ético, como o foi para os contemporáneos do apóstolo Santiago que recoñeceron en Cristo a presenza de Deus", subliñou.

Neste sentido, apuntou que "a persona busca sempre remedios aos seus males, sobre todo a aqueles ante os que sente impotente, agarrándose a toda esperanza", antes de apostilar que "Cristo, Palabra da vida, non é o curandeiro de última hora ao que recorrer".

"No momento en que estamos a vivir, despois de que a pandemia do coronavirus fíxonos a todos conscientes do fráxiles e vulnerables que somos, de canto dependemos do que sucede, estas palabras destacan cunha evidencia renovada e dramática debido ao seu alcance", afirmou.

Así, "con confianza", puxo sobre o Altar a ofrenda do delegado rexio, "tendo en conta as intencións das súas maxestades e da familia real", dos gobernantes estatais, autonómicos e locais, das familias "que choran a perda dos seus seres queridos pola pandemia ou outras causas" e de "todos" os que forman "os distintos pobos de España".