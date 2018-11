Localizada en Lugo a moza de 15 anos desaparecida desde o mércores en Arteixo

A Garda Civil informou de que a moza de 15 anos á que a súa familia buscaba desde a tarde deste mércores, cando desapareceu no municipio coruñés de Arteixo, foi localizada en Lugo.

Segundo concretou o corpo, a menor foi localizada na cidade de Lugo despois de que ela mesma chamase por teléfono ao seu pai.

En concreto, a Garda Civil informou que fora vista por última vez sobre as 18,45 horas do mércores na zona de Pescanova, en Arteixo, cando saíu do seu domicilio para pasear o can.

Con todo, alertados pola súa ausencia, os seus familiares saíron a buscala e atoparon o can atado na rúa, pero nin rastro da nova.