Lluvias generalizadas en Galicia en un Jueves Santo atípico

La llegada de un frente asociado a una borrasca situada al oeste de Irlanda dejará este jueves en Galicia cielos cubiertos y lluvias generalizadas en el primero de los festivos de una Semana Santa atípica, marcada por el confinamiento impuesto por el estado de alarma y la pandemia de covid-19. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y subirán las máximas excepto en el litoral, con pocos cambios.

Así, en las grandes urbes gallegas los termómetros oscilarán entre los 10 grados de mínima que se registrarán en Lugo y los 20 de máxima que se alcanzarán en Ferrol. En la capital lucense, en cambio, no se superarán los 17, según las previsiones de Meteogalicia.

En una época en la que habitualmente los españoles miran al cielo —las Cofradías, el sector turístico, los ciudadanos, además de otros ámbitos como la agricultura, que necesitan en primavera las lluvias para que prosperen sus cultivos—, los meteorólogos viven este año la Semana Santa sin la presión ni el estrés habitual. En una de sus semanas más complicadas del año, en esta ocasión, viven "desafortunadamente" unos días tranquilos y relajados a pesar de que se avecinan unos días de inestabilidad y paso sucesivo de frentes atlánticos que dejarán lluvias en buena parte del país.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha explicado que si bien todos los puestos de predicción y vigilancia meteorológica están "completamente operativos", con teletrabajo en las unidades en las que no es indispensable la presencia física, este año "no es normal", ya que se ha acordado no emitir la predicción especial de Semana Santa en el transcurso de la crisis por el covid-19.