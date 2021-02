La enésima borrasca provoca crecidas y desbordamientos en Lugo y Ourense

Llueve sobre mojado en Galicia, que sumó este jueves unas intensas precipitaciones que han elevado el nivel de los ríos y han provocado algunas inundaciones. Ocurrió en Ourense con el Miño desbordado y la zona termal anegada, por un elevado nivel de agua que en Lugo ya llevó a cortar el miércoles un tramo del paseo del Miño a los peatones.

⚠🚶Dende a área de Medio Ambiente informamos de que se procede a cortar o paso no tramo do Paseo do Miño entre o Balneario e o Restaurante o Muíño pola crecida do río ao seu paso pola cidade.



⛔ Queda prohibido o paso mentres non se poida transitar con seguridade‼ pic.twitter.com/PqGVdw8tzy