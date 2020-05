La lluvia vuelve a Galicia con el arranque de junio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla sobre doce comunidades, entre ellas Galicia, por riesgo de fuertes lluvias, con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas eléctricas ocasionalmente con granizo. Tras el intenso calor de estos días para la época del año, las últimas informaciones de la autoridad meteorológica auguran para este lunes una jornada de inestabilidad en el interior del tercio norte de la península, con intervalos nubosos, más abundantes por la tarde, y con chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes en la segunda mitad del día y acompañadas de granizo, especialmente en el interior de Galicia, cordillera Cantábrica, norte del sistema Ibérico y entorno de Pirineos.

En su cuenta de Twitter, la autoridad meteorológica viene advirtiendo desde hace unos días que el mes de junio llegaría con "un vuelco" en las actuales condiciones meteorológicas hacia otras más húmedas y frías de lo normal para la época del año.

Por su parte, Meteogalicia señala que Galicia continuará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones que podrán dejar lluvias a lo largo del día. En base a sus proyecciones, al principio de la jornada serán visibles las nubes medias y altas, así como la niebla en las zonas de costa, pero con el avance de las horas se irán formando nubes de evolución que dejarán chubascos de carácter tormentoso en cualquier punto del interior.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, pero seguirán altas. En la ciudad de Lugo, por ejemplo, se alcanzarán los 30 grados, mientras que en Pontevedra no se sobrepasarán los 26 grados y en A Coruña, los 20º. En cuanto a las mínimas, en las grandes urbes gallegas los termómetros no bajarán de los 13 grados en la capital lucense o en Compostela, mientras que en las horas más frías del día la Boa Vila o Ferrol no bajarán de 15º.