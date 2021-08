La lluvia obliga a suspender el concierto de Raphael en el Monte do Gozo de Santiago

Uno de los conciertos principales de O Son do Camiño, el que iba a protagonizar en la noche de este domingo Raphael en el Monte do Gozo, tuvo que suspenderse debido a las inclemencias meteorológicas: cayó tanta agua que las condiciones de seguridad no eran la óptimas.

Se anunciaba la apertura de puertas para las 20.30 horas y la actuación para las 22.00, pero los cientos de personas que iban a asistir al evento esperaron con paciencia bajo la lluvia hasta la confirmación de lo que más temían: la suspensión del concierto.

La organización de O Son do Camiño señaló en su cuenta de Twitter que, según la previsión, a la hora del espectáculo ya no iba a llover, pero no fue así. También añadió que el estado del escenario no era el adecuado para garantizar la seguridad del artista y del público.

El importe íntegro de las entradas les será devuelto a los asistentes en un plazo máximo de cinco días.

La actuación de la organización fue criticada por algunos asistentes, tras la espera bajo la lluvia.