La autovía de Lugo a Santiago no estará acabada hasta 2025

Incumplido el enésimo plazo para la llegada de los nuevos trenes Avril a Galicia, el Gobierno central puso ayer sobre la mesa otra hoja en blanco y dibujó en ella el nuevo cronograma: los modernísimos trenes de Talgo -que permitirán llevar el Ave de Ourense a otras ciudades- entrarán en funcionamiento "lo antes posible" durante el primer trimestre de 2024. Y con ellos también circularán por las vías de la comunidad los Avlo, la opción de bajo coste de Renfe. Un salto de calidad en la red ferroviaria gallega que, sin embargo, tendrá poco o nulo impacto en Lugo, la única ciudad que, junto a Ferrol, seguirá aislada de la alta velocidad.

Esa es la conclusión que sacó ayer la Xunta de su reunión con el Ministerio de Transportes, que puso al día al Ejecutivo autonómico sobre las inversiones y plazos previstos para las principales infraestructuras estatales en la comunidad. Sin embargo, en esa comunicación no hubo muy buenas noticias para la provincia de Lugo. En el tren, siguen y seguirán congeladas las variantes de Rubián y Os Peares, los dos grandes -y carísimos- túneles entre Ourense y Lugo que permitirían conectar la capital lucense con el Ave. Y en las carreteras, la autovía A-54 que unirá Lugo y Santiago comprometida para el año que viene, "se irá a 2025", calcula la Xunta.

Tren

Aunque el secretario de Transportes, David Lucas, defendió el "enorme esfuerzo inversor" del Estado en la línea ferroviaria Lugo-Ourense, que se está electrificando y modernizando, no habrá cambio de trazado, por lo que los trenes, por muy modernos que sean, no superarán los 160 por hora y solo en puntos muy concretos, así que "no reduce prácticamente tiempos", dice la Xunta.

Y es que, según fuentes de la Consellería de Infraestruturas, el Ejecutivo central se escuda en que ambas variantes de la línea Ourense-Lugo tienen un altísimo impacto ambiental, lo que complica su ejecución.

Una carencia en las comunicaciones a la que la Xunta suma otra: el ministerio "no tiene previsiones para no dejar aislada la ciudad de Ferrol del Ave", lamentó Ethel Vázquez, pese a que Lucas le confirmó que se está "trabajando" en el estudio del posible bypass de Ferrol, insuficiente si nos se reforma toda la línea desde A Coruña.

Por último, Ethel Vázquez también sumó otras quejas: la necesidad de reponer frecuencias de tren eliminadas en la pandemia en Galicia, el aumento de plazas por la demanda creciente y la puesta en marcha del plan de puntualidad previsto por Renfe, así como la renovación de maquinaria obsoleta. El ministerio, sin embargo, cuestiona sus cifras y dice que Renfe oferta en Galicia un 11% más de plazas que antes de la pandemia.

Avril y Avlo

Fuera del escarceo político y los nuevos plazos de los Avril, la reunión en Madrid entre la conselleira de Infraestruturas y el secretario de Estado tampoco descubrió nada. David Lucas puso sobre la mesa plazos para los Avril pero sin aportar "una fecha exacta de cuándo pueden entrar" en circulación comercial.

Admitió que su "previsión" es que "hubieran estado en circulación en el mes de noviembre", pero la empresa Talgo "nos pidió una prórroga debido a diferentes cuestiones que tenía que cumplimentar y que terminar", relata. "Independientemente de que a primeros de diciembre podamos tener esos trenes, se necesita luego una formación de maquinistas", explicó a la consellería.

Tampoco se sabe cuántos trenes Avril corresponderán a Galicia de los 15 de ancho variable que encargó Renfe a Talgo, si bien la Xunta realizó un estudio que establece la necesidad de disponer de siete, que permitan cumplir los tiempos de viaje entre Madrid y las cuatro ciudades que en este momento están en disposición de beneficiarse: Santiago, A Coruña, Pontevedra y Vigo. Tampoco hay noticias sobre las frecuencias que tendrán esos Avril, por lo que Ethel Vázquez pidió "concreción" y "agilidad".

Sobre los trenes de bajo coste de Renfe, llamados Avlo, el secretario de Estado apunta que, al igual que ocurre en Asturias, entrará en funcionamiento en la comunidad gallega en el primer trimestre.

Carreteras

Pero si la vertebración de la provincia de Lugo por tren parece que seguirá acumulando retrasos, la de carretera tampoco acaba de acelerar. De la autovía A-56 entre Lugo y Ourense nada trascendió ayer, mientras que la finalización de la A-54, con más de una década de demora, tampoco cumplirá los plazos previstos. La última fecha era el año que viene, pero la Xunta está convencida de que la obra entre Palas y Arzúa, la única pendiente, "se irá a 2025" y "no es culpa" del Ejecutivo gallego, aseguran.

La coartada estatal es la necesidad de desvío de un río y el retraso de la Xunta en tramitar los permisos, pero el departamento de Ethel Vázquez desconfía y lo niega. En todo caso, sería un nuevo mazazo a las ya de por si deficientes comunicaciones lucenses.

Donde sí hubo más concreción fue en la A-6. David Lucas confirmó que se mantienen las previsiones para la reconstrucción del viaducto de O Castro, de forma que en sentido Madrid se termine a finales de este año y se reabra el tráfico. En sentido A Coruña, en donde comenzó el movimiento de tierras, estará listo en 2024.

El Gobierno gallego exigió "la máxima agilidad para la reconstrucción de ambos viaductos", debido a que la A-6 es una "autovía fundamental e estratéxica" para la conexión de Galicia con España.

El Gobierno exhibe esfuerzo inversor

Sobre la mesa del encuentro también estuvo el corredor atlántico ferroviario, un frente en el que la conselleira también vaticina otro "retraso", en esta ocasión en la presentación completa del plan director, puesto que el ministerio lo supedita a la aprobación de la revisión del reglamento por parte de la UE. Ahí, la Xunta pide que se tenga en cuenta el trabajo hecho por las comunidades.

Un 53% ya en marcha

Sobre esta infraestructura, el secretario de Estado sacó pecho por el esfuerzo estatal en Galicia, donde se prevén inversiones por 1.443 millones, de las que más de 763 —el 53%— se encuentran licitadas o en ejecución.

Ejemplos sobre el terreno

Lucas se refirió a la redacción del estudio informativo de la salida sur de Vigo; el avance en la electrificación de los tramos Guillarei-Tui-frontera portuguesa y Redondela-Arcade; o la mejora de la conexión Vigo-Ourense por el Miño, un tramo que forma parte de la línea Vigo-León, el principal eje del corredor atlántico de mercancías de la zona noroeste, y que contará con una inversión total de hasta 924 millones. También citó la línea Ourense- Lugo, las intermodales de Lugo y A Coruña, la implantación del ERTMS o el tren a los puertos.