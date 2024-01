La llegada de pellets a las playas se sucederá en diversas oleadas durante meses

La llegada de pellets de plástico procedentes del buque Toconao a las costas se sucederá previsiblemente durante las próximas semanas e incluso meses en varias oleadas, conforme se vayan degradando en el entorno marino los envases en los que están empaquetadas estas materias primas y según se comporten las mareas.

Joaquim Rovira es investigador del Centro de Tecnología Ambiental Alimenticia y Toxicológica (TecnATox) de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, una provincia que es responsable del 70 por ciento de la producción del plástico en España y donde los vertidos y la contaminación por pellts se ha convertido en un problema recurrente en sus playas y ríos desde hace varios años.

Desde el conocimiento científico que le aporta el estudio continuado de los efectos que los microplásticos tienen en el medio ambiente y en el consumo humano, Rovira establece los paralelismos entre los sucesivos problemas de contaminación que sufre Tarragona y el vertido frente a las costas portuguesas que ha llegado a Galicia y a las comunidades cantábricas.

Y desde ese conocimiento, y tras las numerosas catástrofes medioambientales que este tipo de vertidos han generado durante las últimas décadas, se pregunta por qué no existe una regulación más estricta que regule el tráfico de este tipo de materiales de una forma más segura o por qué no se obliga a la industria a proporcionar esta materia prima de otra forma (por ejemplo –sugiere– en barras de mayor tamaño) que no sea en diminutas bolitas.

El mar lo devuelve todo

"El mar lo devuelve todo", ha manifestado Joaquim Rovira a Efe, y ha observado que la playa tarraconense de La Pineda es un referente mundial por la constante contaminación por plásticos y las imágenes que muestran las playas afectadas por el vertido del buque Toconao son muy similares y a su juicio es previsible que también en este caso que esas oleadas de pellets se repitan durante las próximas semanas e incluso meses conforme vayan degradándose en el mar los envases que los contienen.

El investigador ha incidido en que no existe un riesgo importante por la manipulación física de esos pellets tomando unas mínimas y básicas medidas de protección, como el uso de guantes, pero sí ha subrayado el daño que causará de forma directa a la fauna marina la ingesta directa de esos pellets y la consiguiente incorporación de sus contaminantes químicos a la cadena trófica, al final de la cual se sitúa el consumo humano.

Y entre los aditivos y contaminantes químicos que incorporan esos plásticos, el investigador ha citado los "disruptores endocrinos" (sustancias químicas capaces de imitar la acción de las hormonas naturales) , que durante los últimos años se han asociado a problemas de fertilidad masculina y femenina o a nuevas formas de diabetes, y ha corroborado que existen ya evidencias científicas de que muchos de los aditivos que incorporan son también cancerígenos.

"¿Quiere eso decir que si consumimos un pescado o un marisco que haya estado en contacto con esos pellets tenemos que ir al hospital? No", ha manifestado Joaquim Rovira, y ha insistido en que el pescado y el marisco procedente de las costas gallegas y del Cantábrico no es ahora más peligroso, sino que se trata de un riesgo añadido que se suma a los ya "muy contaminados" mares y océanos de la Tierra.

La Marina afirma que el ROV Comanche "no puede actuar a la profundidad" del contenedor

La Marina Mercante concuerda con el Gobierno central e insiste en que el ROV Comanche "no puede actuar a la profundidad a la que está el contenedor".

Consultada por Europa Press sobre la viabilidad de la utilización de este robot para localizar y sellar el contenedor caído del Toconao del que han salidos los pélets, se remiten a la información ya ofrecida por el Gobierno.

"En este asunto la respuesta es la que dio ayer el delegado del Gobierno en Galicia. El ROV Comanche no puede actuar a la profundidad a la que está el contenedor", aclaran.

Desde que solicitase este servicio, la Xunta ha insistido en la viabilidad de esta tarea, sobre todo para detener la contaminación en tierra.

Este jueves, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta, el presidente, Alfonso Rueda, recordaba que el Gobierno tampoco quiso bajar en su momento al Villa de Pitanxo "y acabó bajando".

"Queremos saber si el contenedor, el origen de todo, aún tiene esos sacos dentro. La Xunta no puede saber en estos momentos donde está", solicitaba Rueda.

Evidencias de que hay sacos a flote

Buena parte del enfrentamiento entre Xunta y Estado en la gestión del vertido se centra en la conveniencia o no de trabajar mar adentro. La Xunta lo considera fundamental para poder encontrar sacos enteros de pellets y evitar así recogerlos uno a uno una vez tocan tierra y se rompen contra las piedras, pero el Gobierno central ve "casi imposible" encontrar esos sacos en alta mar.

Sin embargo, la evidencia es otra: sí se pueden recuperar en el agua. En las últimas horas llegaron a flote dos, uno en O Grove y otro en Camariñas, "avistados pola xente do mar" explicó la Xunta. "Polo tanto, si segue habendo sacos cheos e temos que evitar que rompan".

El Iago X, barco de Camariñas que encontró uno de ellos, describió que "flotaba entre augas pero que estaba moi visible pola rafia branca", por lo que afirma que de buscarse desde un barco con más altura se localizaría más fácil. "A pesar de estar moi compacto, traía moita auga", declaró el marinero que dio con él en Santa Mariña.