Llega el primer episodio invernal de 2023: frío polar y nieve a 800 metros

Un frente frío entra en Galicia este domingo y dejará nieve en cotas bajas, sobre 800 metros, que puede llegar incluso a descender de forma puntual durante la próxima semana, en la que se producirá una bajada de temperaturas.

En declaraciones a la prensa este viernes, María Souto, meteoróloga de MeteoGalicia, explica que habrá una entrada de aire frío entre la noche del sábado y el domingo, lo que será "un aperitivo" de una situación "más invernal y ya de frío de enero que va a venir a partir del martes".

Así, este domingo "va a suceder que puede nevar en cotas relativamente bajas", en torno a los 800 metros, si bien serán copos "se van a deshacer muy pronto porque va a volver el viento del sur". Con todo, se ha activado un aviso por acumulación de cinco centímetros de nieve en la montaña de Lugo y Ourense en la madrugada del domingo.

Mapa da esquerda do 08-01-2010❄️

🔹Con esta situación, neve en cotas baixas.

Mapa da dereita deste 18-01-2023❄️

🔹Con esta situación, posibilidade de neve en cotas baixas en moitas zonas do norte peninsular.

Tras un ligero ascenso de temperaturas durante el lunes, el martes entrará una masa de aire frío que "va a durar más días", con precipitaciones en forma de nieve y bajadas de temperaturas. Será "una situación normal de invierno", pero contrasta después de "tantos meses" con tiempo cálido y vientos del sur.

A partir del martes, "probablemente más allá de 800 o 900 metros" no bajará la cota de nieve, aunque "puede haber una bajada puntual", pero que "no parece" posible que cuaje, dado que habrá vientos del noroeste y no se esperan precipitaciones "tan altas". "Pero bueno, sí que puede ser llamativo ver la nieve", apunta Souto, tras una situación "radicalmente distinta" a los últimos meses.

El tiempo para el sábado

Antes de la llegada de la nieve, este sábado Galicia vivirá un día de cielos nublados, con más nubes en la mitad oeste, donde se registrarán precipitaciones a lo largo del día. Los cielos estarán más abiertos cuanto más al oeste.

Durante el día, las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas quedarán sin cambios significativos. El viento soplará del noroeste, fuerte en el litoral.

Primer "episodio plenamente invernal"

El primer "episodio plenamente invernal" de este trimestre llegará a toda la península este domingo 15 de enero, en la mitad de la estación, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia un "cambio de tendencia" que incluye durante la próxima semana frío intenso y nevadas en cotas bajas de la mitad norte y espesores de medio metro en zonas de montaña.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha pronosticado la llegada de un frente frío a últimas horas del sábado y que el domingo barrerá la península de noroeste a sureste, dejando a su paso precipitaciones. Aunque las más intensas y persistentes se registrarán en el tercio norte, a medida que avancen perderán intensidad, pero no se descartan en el centro, mitad sur, norte de Cataluña y Baleares, aunque no llegarán al área mediterránea.

A continuación del paso del frente, entrará una masa de aire fría de origen polar que favorecerá el descenso de las temperaturas y de la cota de nieve que comenzará en el entorno de los 1.000 metros en el extremo norte y caerá a los 500-700 metros al final del domingo, cuando las precipitaciones tiendan a remitir.

"Se esperan acumulaciones de nieve en todos los sistemas de montaña de la mitad norte peninsular, con los más importantes en la Cordillera Cantábrica, Ibérica Norte y Pirineo Occidental. En este episodio de tiempo invernal nuestras montañas, que alcanzan el ecuador de este trimestre invernal con muy poca nieve, verán incrementados sus espesores de nieve", ha comentado.

En concreto, prevé que desde el domingo hasta el próximo viernes puedan sumar más de 40 o 50 centímetros de nieve nueva en cotas altas de la cordillera Cantábrica y Pirineos; de 15 a 20 centímetros en cotas altas de los sistemas Central e Ibérico Norte y de 10 a 15 centímetros en las montañas del sur del sistema Ibérico y en las montañas del sureste.

Con esta situación, las temperaturas bajarán el domingo de 6 a 8 grados centígrados respecto al día anterior y habrá heladas en zonas de montaña, el interior del centro y norte de la Península.