Llega a Galicia la nube de humo procedente de los incendios de Canadá

El humo de los incendios de Canadá ha llegado a Galicia tras recorrer miles de kilómetros en las capas altas de la atmósfera, si bien solo genera una reducción ligera de la visibilidad sin afectar a la calidad del aire, según ha explicado a Efe Carlos Otero, meteorólogo de MeteoGalicia.

El experto en meteorología ha señalado que los incendios "muy intensos", como los que afectan a Canadá, son "capaces de elevar el humo a niveles altos de la atmósfera" y, en esas capas, una corriente de aire en altura, el jet stream, es capaz de "trasladar" esa nube miles de kilómetros.

Entre Canadá y Galicia hay más de 5.000 kilómetros, una distancia que han logrado completar las partículas procedentes de los incendios canadienses.

Na imaxe do satélite pódese distinguir, ademáis das nubes de tormenta sobre a Península e as brétemas costeiras do Cantábrico, unha banda entrando polo noroeste de #Galicia. Como vemos no modelo CAMS trátase de fume con orixe nos incendios de Canadá.

