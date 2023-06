Llega a Galicia el humo de los incendios de Canadá

MeteoGalicia informó a última hora del domingo de que humo procedente de los incendios que asolan Canadá está llegando a la comunidad. "Na imaxe do satélite pódese distinguir, ademáis das nubes de tormenta sobre a Península e as brétemas costeiras do Cantábrico, unha banda entrando polo noroeste de Galicia. Trátase de fume con orixe nos incendios de Canadá", explican desde el observatorio meteorológico.

Canadá combate la peor temporada de incendios forestales de la historia moderna del país, en la que se enfrenta a fuegos de tal magnitud que durarán meses sin posibilidad de controlarlos, lo que convierte la lucha en "una maratón y no un esprint".

El mayor incendio activo en Canadá en la provincia de Columbia Británica (en el Pacífico canadiense) es un monstruo que ya ha consumido la cifra récord de 5.539 kilómetros cuadrados, el tamaño de la comunidad autónoma de Cantabria en España.

Ante el tamaño del incendio y las condiciones meteorológicas, las autoridades canadienses admiten que no podrá ser controlado y que las llamas seguirán activas durante meses, hasta que llegue el invierno con precipitaciones de lluvia y nieve.

Unas 100 españoles llegaron el 14 de junio a Canadá para ayudar a combatir algunos de los alrededor de 430 incendios forestales activos en el país norteamericano, una cifra muy superior a lo normal, que los expertos achacan a los efectos del cambio climático.