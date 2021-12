Las listas presentadas por afines a Gonzalo Caballero no son dadas por válidas

Los afines al portavoz parlamentario, Gonzalo Caballero, han presentado candidaturas alternativas tanto al comité nacional como al federal al finalizar sin acuerdo las negociaciones durante la primera jornada del XIV Congreso Nacional del PSdeG. Con todo, la comisión organizadora de la cita no da por válidas estas listas al considerar que presentan "múltiples irregularidades".

En concreto, el portavoz parlamentario del PSdeG encabeza una lista alternativa formada por siete personas para el comité federal, en la que figuran en el número dos y tres los diputados Paloma Castro y Martín Seco, respectivamente. Además, cierra la candidatura Luis Toxo.

Por su parte, la diputada autonómica Noa Díaz es la número uno de otra lista alternativa —conformada por 228 personas— al comité nacional, y en la que figuran en los primeros puestos nombres como los de los alcaldes de Cedeira (A Coruña), Pablo Moreda; Forcarei (Pontevedra), Verónica Pichel; y Pedrafita do Cebreiro (Lugo), José Luis Raposo. Para obtener representación de ser validadas, estas tendrán que alcanzar un 20% de apoyo en el XIV Congreso, en el que hay un total de 491 delegados acreditados.

Hasta pasadas las doce de la noche no se materializado el registro de estas listas tras haber diferencias en el formato de inscripción. Así, la comisión organizadora del XIV Congreso del PSdeG señalaba que éstas debían presentarse de forma física y no por correo electrónico, como habían hechos los afines a Caballero.

Además, considera que estaban fuera de plazo, tanto del inicial como de la prórroga concedida a petición de los de Gonzalo Caballero, y que presentaban "múltiples irregularidades", aspectos que, según apuntaron fuentes socialistas, hacen que no se puedan dar por válidas. Todo ello mientras el sector del portavoz parlamentario advierte de una posible "vulneración" de la democracia interna en el partido si se rechazan.

Precisamente, la elaboración de las candidaturas a estos órganos nacionales y federales evidenció a lo largo de la jornada las diferencias entre el sector de Caballero y el nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

Al finalizar las intervenciones del plenario, el propio Gonzalo Caballero denunció en declaraciones a los medios que el presidente del XIV Congreso, el alcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo, trataba de poner "trabas democráticas" a la presentación de candidaturas a estos órganos al no dar cuenta de los criterios que se debían cumplir para ello.

Fuentes próximas a Formoso consultadas por Europa Press explicaron que el nuevo secretario xeral ofreció a Gonzalo Caballero sellar un acuerdo para conformar listas únicas, con una oferta para integrar a un total de 35 personas en el comité nacional, entre las que se podía incluir el propio político vigués. Sin embargo, el equipo del portavoz parlamentario aseguró que esta propuesta se había reducido a un total de 25 personas. Además, criticó que Formoso no informaba del número de personas que iba a conformar este órgano.

En los últimos cuatro años unas 400 personas integraban el comité nacional, que es el máximo órgano de decisión del partido entre congresos.

DEBATES EN LAS COMISIONES SOBRE LA PONENCIA. De forma paralela a estas negociaciones, los socialistas gallegos han celebrado cinco comisiones en las que se han debatido las distintas enmiendas presentadas a la Ponencia Marco, un documento que servirá de hoja de ruta para los próximos cuatro años.

En una de ellas, la que ha abordado las cuestiones relativas a los estatutos del partido, ha sido aprobada una enmienda que pedía que las agrupaciones locales pudiesen seguir eligiendo a integrantes del comité nacional después de que en el 40º Congreso Federal se aprobase que éstos fuesen elegidos por los congresos autonómicos y provinciales.

Así las cosas, el congreso gallego elegirá a la mitad de los componentes del comité nacional, mientras que el otro 50% seguirá siendo escogido en las agrupaciones locales.

PRIMER DÍA DE CONGRESO



El XIV Congreso del PSdeG arrancaba a media mañana de este martes en el Pazo de Congresos de Santiago con la presentación de informe de gestión de los cuatro años de Gonzalo Caballero, que solo fue respaldado por el 32% de los delegados: 158 votos a favor de 491 emitidos.

Después, el nuevo secretario general, Valentín González Formoso, acudió a recibir a algunos de los invitados e hizo su entrada triunfal en el auditorio junto a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.

En la sesión te tarde del Congreso se ha confirmado el equipo de Formoso, en el que la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ocupará el cargo de vicepresidenta del partido, en un organigrama que estará encabezado por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. El edil coruñés José Manuel Lage Tuñas ocupará la Secretaría de Organización.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, que señalan que el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, Alberto Varela, tendrá un papel destacado en el área de Política Municipal. Además, la ourensana Marga Martín se hará cargo de Política Social.

Entre lo más destacado de la mañana estuvo la presencia de José Ramón Gómez Besteiro, en la que fue su primera aparición pública en un acto del PSdeG desde su salida abrupta de la política en 2016. Su presencia en el acto y entrada en el auditotrio acompañando a otro otro exsecretario xeral como fue Emilio Pérez Touriño fue de lo más aplaudido de la mañana. Además, durante la cita, fue ovacionada, llegando a levantarse a saludar para agradecer el cariño de sus compañeros.



Besteiro, saluda tras ser ovacionado. PEPE FERRÍN

También fue muy aclamado Abel Caballero. El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP no es nada habitual en estos actos, pero hoy estaba y se levantó a arengar al auditorio, que se volcó con él.

EL RETO DE LA UNIDAD. Los socialistas gallegos celebrarán su XIV congreso en medio de acusaciones entre el entorno del nuevo líder del partido y el secretario general saliente y todavía portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Gonzalo Caballero.

El entorno de Gonzalo Caballero ha reprochado a Formoso su incumplimiento con el compromiso de integración, mientras que el sector afín al nuevo líder lamenta que el candidato derrotado no haya sabido asumir que no contó con el respaldo suficiente para seguir en el cargo.

Además, el mismo Caballero ha denunciado que la nueva dirección tiene la intención de "intentar hurtar" la democracia interna del partido, según dijo en declaraciones a la prensa después de la primera parte del Congreso en la que se ha elegido el comité electoral que conducirá las elecciones internas para elegir a la nueva ejecutiva y al comité nacional.

Al grito de "¡tongo!" y "¡congreso a la búlgara!" protestaban Gonzalo Caballero y algunos de sus afines en un incidente que deslució la jornada matinal del encuentro. Su ira iba dirigida al presidente del congreso, Xosé Sánchez Bugallo, al que acusaban de "poñer trabas democráticas" para presentar candidaturas al comité nacional y al federal. Intentaron pedir la palabra para preguntar las reglas de juego y, al no dársela, explotó el conflicto.

"Creo que hai que facer congresos con total plenitude democrática e agardo que este tamén o sexa", dijo después ante los medios el exlíder socialista, que recordó episodios pasados en los que "cando houbo que contar os votos alguén levou a urna a un despacho pechado". Tras cargar contra "as negociacións de despacho" que tratan de "furtar a vontade da militancia", atacó directamente a Lage Tuñas. "O PSdeG non pode ser o xoguete de ninguén, nin do secretario de organización da provincia da Coruña nin de ningún compañeiro porque o PSdeG é da militancia e hai que respectar as normas".

Sus duras críticas al funcionamiento interno de partido irritaron a muchos de los presentes, sorprendidos por el espectáculo. Sin embargo, no fue más que la escenificación de la tensión que se vivió en el congreso desde el minuto uno entre vencedores y vencidos y que acabó por explotar, dinamitando cualquier imagen de unidad del partido.

El congreso deberá ratificar la Ejecutiva que presente el nuevo líder y elegir también el nuevo Comité Nacional. En los últimos cuatro años unas 400 personas integraban el comité nacional, que es el máximo órgano de decisión del partido entre congresos.