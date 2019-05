Os líderes políticos peinan Galicia ante a decisiva cita deste domingo

Os partidos políticos puxeron este venres cunha chamada á participación o punto e final a unha das campañas máis rifadas dos últimos anos, con dous procesos electorais case seguidos que poden cambiar por completo o mapa político e a apenas un ano doutra cita decisiva, a dos comicios autonómicos galegos.

O presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, peiteou Galicia, cunha mensaxe para cada unha das cidades, e foi na de Lugo onde coincidiu co outrora titular do Goberno, Mariano Rajoy, e este converteuse por tanto no lugar no que os dous enviaron unha mensaxe de actualidade ante o cariz da política española.

Deste xeito, sobre a decisión da Mesa do Congreso de suspender dos seus cargos aos catro deputados cataláns en prisión preventiva, comentou Rajoy que a medida lle parece "ben" e que "non facía falta que o dixesen os letrados" da Cámara Baixa, mentres que Feijóo cargou contra as "dúbidas" que tivo o PSOE antes de tomar a determinación cando, ao seu xuízo, había unanimidade para suspendelos do seu cargo.

Despois, tomaron camiños separados e en Ferrol, onde Feijóo se encargou da clausura desta longa xornada, emprazou a elixir o 26M "moderación e xestión", en lugar de "estridencias", mentres que en Celanova, localidade á que se desprazou Rajoy ao finalizar un paseo electoral por Ourense entre selfis e autógrafos, insistiu nese mesma mensaxe da temperanza e en que o seu partido non é "unha cuadrilla" e si unha organización política seria, non "afeccionados", que se presenta para gañar. "Nin pandilleiros nin adoctrinadores", salientou.

En Vilagarcía de Arousa, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, puxo o peche á súa vez cun chamamento ao voto "útil" para as súas siglas co obxectivo de que este domingo nos 313 municipios de Galicia "gañe o futuro" que representa o seu partido fronte a un PP ao que ve "derrotado e sen rumbo".

"Ninguén pode quedar na casa", pediu, e avisou de que "temos que conseguir gobernos socialistas nos concellos" porque enfronte hai "unha dereita reaccionaria disposta a pactar coa ultradereita se lle dan as contas", polo que nesta cita coas urnas espera de novo ver a Núñez Feijóo coa "cara desencaixada".

Ao máximo mandatario autonómico tamén o mentou en Vigo Abel Caballero, ao acusalo de "insultar" a esta urbe sempre que pode, e por tanto unha vez máis volveu demandar o voto "pola cidade" e, para seguir este consello, a escoller a "papeleta que a defende", que é a que, segundo subliñou, o seu nome encabeza.

No que Caballero ve como o seu feudo, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, solicitou o respaldo á súa forza por ser "garantía" dunha Galicia mellor. "O BNG demostra nos concellos que sabemos gobernar, que hai outra forma de facer política e que outra Galicia é posible", proclamou a nacionalista.

Na Coruña, o Bloque quixo na véspera da reflexión dar visibilidade aos problemas da diversidade funcional e por iso o candidato á alcaldía, Francisco Jorquera, compartiu un paseo polo centro en cadeira de rodas.

Mentres, en Ourense, con Luís Villares, En Marea confiou en contar con "a confianza dos votantes para consolidar o "verdadeiro espazo progresista de Galicia", ao asegurar que a que defende é a única alternativa que ofrece un "firme compromiso" con políticas sociais relativas á mellora do benestar e da calidade de vida.

E os alcaldes do cambio despedíronse antes do crucial escrutinio cada un á súa maneira. No caso de Jorge Suárez (Ferrol en Común) cun acto final precedido dun almorzo no que dixo que prevé un gran resultado; Martiño Noriega (Compostela Aberta) cunha Festa da Alegría con música, humor e picoteo na que emprazou a "darlles nos morros aos tristes"; e na Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) cunha invitación a reflexionar sobre "quen é quen" para exercer o dereito que a todos asiste "coas razóns do corazón".

Xa en Val do Dubra (A Coruña) o histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras avogou por municipios "por e para a xente" e confesou que está "defraudado" por ver que non se estivo á altura do que o "pobo loitador" demandaba. Ante o crucial da cita do domingo, os líderes políticos dos principais partidos apuraron, todos, os seus últimos cartuchos.