Os líderes da rede acusada de introducir 60 quilos de heroína en Galicia negan os feitos

Os supostos xefes dun grupo organizado acusado de introducir case 60 quilos de heroína en Galicia en agosto de 2017, o vilanovés Juan Jesús V.P. e o avogado vigués Manuel E.M., negaron a súa implicación nos feitos, que empezaron a xulgarse este luns na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

A Fiscalía pide para cada un dos 12 acusados (sete galegos e cinco cidadáns búlgaros) penas que suman 11 anos de cárcere, e o pago de multas de 11 millóns de euros cada un, ao consideralos responsables dos delitos de tráfico de drogas e de pertenza a grupo criminal.

Segundo o ministerio público, os acusados galegos intentaron introducir un cargamento de cocaína nunha operación que acabou por non frutificar, pero para a que se fixeron xestións e contactos con provedores colombianos. Do mesmo xeito, considéraos responsables da chegada dun cargamento de heroína, que foi recibido nunha nave alugada en Caldas de Reis.

Na primeira xornada da vista oral prestou declaración o avogado vigués Manuel E.M. (que ten antecedentes por tráfico de drogas), quen negou dirixir ningunha rede de narcotráfico, e xustificou os seus contactos con Juan Jesús V.P. pola amizade que os une desde que se coñeceron en prisión, a finais dos anos 90.

Do mesmo xeito, explicou que as súas xestións cun cidadán colombiano debíanse a que este estaba interesado en montar unha escola de aviación en Galicia, e en traer a España aos seus fillos, polo que lle prestaba asesoramento legal, como letrado que é.

Con respecto ao cargamento de heroína descuberto polas forzas policiais en agosto de 2017 nunha nave de Caldas de Reis, Manuel E.M., negou ter nada que ver con iso.

OUTROS ACUSADOS. Na vista deste luns tamén declarou o outro suposto responsable do grupo, o veciño de Vilanova Juan Jesús V.P. (tamén con antecedentes por narcotráfico), quen só respondeu ás preguntas do seu avogado, e non recoñeceu as acusacións.

De feito, nun momento determinado, alterouse durante a súa declaración (polo que a presidenta do tribunal chamoulle á orde) e subliñou que estaba en prisión "por culpa do Fiscal" e en base a un auto "con moitas mentiras".

A súa parella sentimental, Gardenia C.V., outra das acusadas, sinalou que a súa única participación nos feitos foi buscar aloxamento para unhas persoas, pero asegurou que descoñecía as actividades ás que se dedicaban. Do mesmo xeito, negou a súa implicación na operación da heroína.

Na mesma liña, Manuel M.M., recoñeceu ante o tribunal que, a petición de Juan Jesús V.P., buscou unha nave industrial. "Eu non sei o que ían facer nela, só a aluguei", explicou.

"EU RECIBÍA INSTRUCIÓNS, HACÍA O QUE ME MANDABAN". Con todo, outro dos acusados que prestou declaración este luns, Daniel V.N., recoñeceu a súa participación en varias actividades do grupo, aínda que recalcou que non era el quen tomaba as decisións. "Eu recibía instrucións, facía o que me mandaban", precisou, á vez que confirmou que os membros do grupo comunicábanse a través de teléfonos con sistemas de encriptado e por medio de mensaxes na 'caixa' de borradores dunha dirección de correo electrónico.

Este acusado recoñeceu que viaxou a Colombia para representar á parte galega nunha operación para proverse de cocaína, aínda que matizou que o resultado da viaxe foi "ningún".

Así, tras admitir que os acusados galegos "adiantaran" diñeiro, sinalou que non se chegou a facer nada".

Por outra banda, e dado que necesitaba diñeiro debido á súa adicción ás drogas, confirmou que aceptou participar noutra operación, a da heroína, e explicou ante o tribunal que era o avogado Manuel E.M. o que lles daba as instrucións respecto diso.

Segundo o seu relato, o letrado vigués non só era o que lles pediu que atopasen unha nave industrial, senón que incluso se desprazou ata a instalación, en Caldas de Reis, a noite en que se producía a entrega da droga (e na que 'estalou' a operación policiais que culminou coas 12 detencións).

O xuízo renovarase este martes, ás 10.00 horas, coas declaracións do resto de acusados.