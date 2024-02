Hace cosa de tres semanas Ana Pontón y Xosé Manuel Beiras se abrazaban para escenificar un pacto que parecía imposible entre el nacionalismo clásico y el de hoy. Fue un abrazo en el que ambas partes fueron generosas; también fue una rendición, la de Anova, que se encargó de firmar Martiño Noriega, el delfín de Beiras, quien venía de renunciar apenas unos días antes a encabezar la lista de Sumar, puesto que le ofreció en persona Yolanda Díaz. Y Anova firmó con el BNG a cambio de nada. Ni pidieron una candidatura conjunta ni una confluencia ni meter a su gente en las listas del BNG ni nada de nada. Solo el voto a Ana Pontón.

El párrafo anterior bastaría para concretar el perfil de Pontón, pero hay que rellenar esta página. No es cosa de detallar aquí la historia del nacionalismo galego del último medio siglo. Por el momento, bástenos con recordar que un buen día Beiras se lio la manta a la cabeza y tras perder por la mínima una asamblea en Amio, se largó del BNG llevando consigo a la mitad del partido y a una mayoría de su electorado. Cuando Ana Pontón se hizo cargo del BNG aquello era un cacharro al que nadie se quería subir y mucho menos empujar desde abajo. Un partido moribundo que había perdido su poder popular e institucional. Chatarra. Como mucho les quedaban dos clavos a los que asirse: Pontevedra y Allariz.

Puestos en situación, podemos imaginar la magnitud de la tarea que Pontón emprendió para resucitar a un partido reventado por dentro y por fuera y por quien nadie daba un céntimo. Tuvo que lidiar con el 15-M, con Beiras y su Anova, con AGE, con aquellas Mareas Atlánticas. Los fue laminando uno a uno: ya no queda nada de todo aquello. Hay y habrá analistas estudiando este caso. Vamos a darles una clave: Ana Pontón fue la primera que le puso una sonrisa al nacionalismo galego. A Beiras no le hacía falta. Gozaba de una autoridad moral e intelectual que le permitía abroncar a sus votantes o emprenderla a zapatazos desde la bancada del Parlamento. Sus sucesores quisieron ser Beiras, pero ni hablaban mil idiomas ni tenían sus doctorados ni venían de la Sorbona. Solo sabían chillar aquello de: "Hai que rexeitar ao Estado imperialista español que nos asoballa e converte ao noso pobo nunha nación oprimida e alienada!".

Ana Pontón, cuando se postuló para liderar al BNG, utilizó una palabra muy poco conocida pero muy conveniente: el ideologismo, que no es lo mismo que la ideología. "Hai que fuxir dos ideoloxismos", dijo. Eso no significaba renunciar a la ideología, pero sí a su utilización como fin absoluto e inmediato. Al votante, propuso, hay que hablarle de sanidad, de pensiones, de educación, del aprovechamiento de nuestros recursos. Si eso se hace bien, el país se le aparece por su propio peso al electorado.

Y luego está ella. Dicen algunos que la conocen desde que empezó en política con 16 años, que al principio también era como todos los cuadros del BNG de la época: rabuda y chillona. No sé, yo la conocí después, convertida en una persona que transmite sosiego, que tiene un don, sea ensayado, sea natural, sea divino, para caer bien; que tiene una sonrisa que genera empatía y habla en un tono tan elegante que puede decir lo que le dé la gana sin ofender. Siempre que me encargan escribir sobre ella pongo que es la candidata total. Es muy difícil encontrar por dónde atacarla: que si su foto en el cartel electoral está retocada, que si lleva mucho tiempo en política y naderías del estilo, pero ninguna que la desacredite como presidenta de Galiza. Un día, esto fue en la campaña de las anteriores autonómicas, me dijo un rival suyo: "A ver, tiene una buena imagen, una formación considerable, mucha experiencia; además es mujer, es joven, se conoce los temas, sabe argumentar, es firme pero educada. Lo mejor que podemos hacer es fingir que no existe, pero eso tampoco funciona". Es la mejor explicación de por qué el ideologismo supera a la ideología: que se puede construir un país, una nación y acaso algún día recuperar la condición de Estado que nos pertenece, pero mostrando un camino y sobre todo una sonrisa, una cara amable, una actitud agradable, sin que nada de esto oculte que el objetivo final es la soberanía.

Me cae particularmente bien, no lo digo como un secreto, que esto lo sabe ella y todos los demás, usted incluida. Cuando yo era adolescente, si entraba el Beiras de la clase, me escondía para que no me abroncara; cuando entraba la Pontón me hacía ver. Lo hacíamos toda la clase, porque ese cruce de miradas era magnético y esa sonrisa contagiaba muy buen rollo e inspiraba confianza y seguridad. No tenía mérito ni ser su amigo porque ella era amiga de todos, una de esas personas que llevan el liderazgo puesto, la única capaz de frenar a un abusón con cuatro argumentos, una mirada cálida y una sonrisa contagiosa. Acabe como acabe el recuento de la noche del próximo 18-F, el BNG saldrá victorioso aunque no le den las cuentas para gobernar, y con el historial de este partido, Ana Pontón ya ha ganado tanto que Beiras se ha puesto a sus pies. Si eso no es una victoria, yo ya no sé.

¿Sabías que...?

Ana Pontón tira de orígenes a la menor ocasión. Desde la cocina de la casa familiar en Chorente (Sarria), se sienta entre sus padres y se emociona con ellos y ellos con ella. Ana Belén (sí, así se llama y así la llaman en casa, pero sin el Ana, solo Belén), acaricia el rostro del padre y le seca una lágrima, y mira a su madre con la devoción de quien ve a la Virgen anunciando el advenimiento de la nación. No actúa, le sale de dentro. Cuando le pregunto en privado por su hija Icía, ahí verá cómo una persona se derrite de pura felicidad .

LUCHA FEMINISTA. Queda dicho que entró en Galiza Nova con 16 años. Hay una selección natural, tanto en el BNG como en los demás partidos. Durante la adolescencia a veces entran por probar, por ver qué pasa, por conocer gente, por participar en política. La mayoría se van autodescartando: que si las parejas, que si los estudios, que si la fi esta, que si los horarios. No sobreviven los más fuertes, sino los perseverantes, quienes creen en una causa y luchan por ella. Ana Pontón, ajena a excusas, se peleó con una tradición machista, que sí, la había también en su partido como en todos, y ganó una batalla por el feminismo que quedará grabada a fuego en la historia de Galiza.

EMOCIONES. Imaginemos que usted se encuentra casualmente con Ana Pontón y quiere conocerla de verdad en 15 minutos. Empiece por preguntarle por sus orígenes: la aldea, los abuelos, el campo, la huerta, la cocina; luego pase usted a su juventud: los padres, los estudios y sus inicios en la política.