En liberdade dous dos detidos polo narcosubmarino polo risco de contraer o covid-19

O xulgado de instrución número 1 de Cangas ditou auto de liberdade provisional para dous dos investigados polo caso do narcosubmarino afundido o pasado mes de novembro na entrada da ría de Aldán cuns 3.000 quilos de cocaína no seu interior, e que se atopaban en prisión provisional.

As defensas destes dous procesados, vigueses que se atopaban no cárcere da Lama, presentaron senllos escritos solicitando a excarceración dos seus patrocinados, tendo en conta que se levantou o segredo de sumario e non hai risco de destrución de probas.

Así mesmo, nos seus escritos argumentaron que, na actual situación de crise sanitaria polo coronavirus, existe un risco certo para estas persoas, debido á exposición da poboación recluída ao virus. Todo iso, após coñecerse o falecemento dunha presa do cárcere madrileño de Estremera, e con decenas de persoas relacionadas con institucións penais (traballadores e reclusos) en corentena.

Ademais, un dos letrados lembrou que a propia OMS recomendou con respecto aos presos que, nos casos en que sexa posible, tómense medidas non privativas de liberdade, especialmente cando non son reclusos perigosos e non hai risco de fuga, algo que reforzarían as actuais circunstancias, co Real Decreto do estado de alarma en vigor en España e as medidas de confinamento.

A xuíza, e despois de que a Fiscalía non se opuxo, ditou este mércores auto de liberdade provisional, e impúxolles a estes investigados a prohibición de abandonar o país, entrega de pasaporte e comparecencias periódicas, aínda que, atendendo ás actuais restricións, estableceu que estas medidas deben adaptarse ao disposto no Real Decreto do estado de alarma (as comparecencias periódicas de investigados ante os xulgados foron suspendidas).

Ademais destes dous vigueses, outras cinco persoas foron detidas pola súa presunta relación con este narcosubmarino, e é previsible que as súas defensas soliciten tamén a liberdade provisional.