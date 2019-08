Liberada unha persoa tras ser atropelada por un turismo en Santiago

O servizo de Emerxencias de Galicia tivo constancia ás 6.15 horas da madrugada deste sábado dun atropelo na rúa da República Arxentina de Santiago de Compostela, que se saldou cunha persoa ferida que tivo que ser liberada polos bombeiros. Segundo a información facilitada, unha persoa necesitaba axuda ao ser atropelada por un turismo e quedar atrapada debaixo do vehículo.

Ao ser informados polo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, os membros do Servizo de Prevención Extinción de Incendios e Salvamento de Santiago acudiron ao lugar dos feitos e confirmaron que foi preciso liberar ao ferido. Unha vez rematada a intervención por parte dos bombeiros, a persoa puido ser evacuada en ambulancia polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

TAXISTA FERIDO NA AC-550

Por outra banda, un taxista resultou ferido tras chocar o coche no que viaxaba contra un turismo na AC-550, á altura do punto quilométrico 37. Segundo puido saber o 112 Galicia, o accidente produciuse na estrada de Muros a Louro, poucos minutos antes das 07:00 horas da mañá de hoxe.

O taxista foi trasladado en ambulancia polos servizos sanitarios ata o Centro Hospitalario Universitario de Santiago. Nada máis ter constancia dos feitos, os axentes do CIAE puxeron tamén a situación en coñecemento dos Bombeiros de Cee, do GES de Muros, da Garda Civil de Tráfico, dos membros de Protección Civil da localidade e do servizo de mantemento das estradas.