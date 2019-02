Libera esixe que se fagan controis antidopaxe aos cazadores durante os campionatos 

Os animalistas reclamaron á Xunta de Galicia e ao Consello Superior de Deportes que efectúen controles antidopaxe aos cazadores durante a celebración dos campionatos.

Nun comunicado conxunto, a Asociación Animalista Libera! e a Fundación Franz Weber aludiron á lei de caza de Galicia de 2013 que recolle como "infracción moi grave" que os cazadores participen "baixo os efectos do alcol ou de estupefacientes".

Así, sinalaron que o artigo 63 sobre "seguridade nas cazarías" especifica que "se prohibe a caza baixo a influencia de estupefacientes, alcol, sustancias psicotrópicas ou calquera outra droga".

A normativa recolle que se trata dunha "infracción de carácter moi grave" que se pode sancionar con "ata 30.000 euros" e con "a posibilidade de retirada da licenza de caza por un máximo de dez anos".

No entanto, denunciaron que non teñen constancia "de ningún control e proba de detección destes compoñentes" por parte da Xunta ou o consello de deportes "a pesar de considerar a caza como unha actividade deportiva".

Libera e a fundación puxeron como exemplo os feitos denunciados por activistas durante a celebración do campionato de caza de raposos do 12 de xaneiro, no que, segundo eles, "os participantes bebían dunha bota de viño, o que supón non só esta infracción, senón un perigo para calquera persona".

Apoiados na lei de transparencia, ambas as asociacións avanzaron a súa "disposición" para realizar "senllas solicitudes de información, tanto ao Executivo galego como ao Consello Superior de Deportes para coñecer que accións ou medidas tomáronse".

Por último, indicaron que "o corpo de axentes facultativos ambientais sería un primeiro aliado no control e inspección, ao que debería sumarse de forma ineludible a Garda Civil".