Levy considera necesario "remover barreras" para dar "visibilidad" a las mujeres

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha participado este sábado en Pontevedra en la charla Mujeres del siglo XXI, junto al a presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

En este escenario, la dirigente popular ha destacado la "importancia" de dar "visibilidad y voz" a las mujeres para que "se sientan cada vez con más fuerza, valía y capacidad" para demostrar que "a igualdad de condiciones tienen igualdad de oportunidades".

Por tanto, ha considerado necesario "seguir removiendo barreras" en todos los espacios en los que aún no existan igualdad y ha instado a los poderes públicos a "poner en acento para que en la España del siglo XXI" no exista ningún lugar en el que "la mujer por el hecho de ser mujer no pueda reivindicar esa igualdad de oportunidades".

UNA MUJER "PRESIDENTA". Preguntada sobre si España está preparada para tener una mujer presidenta del Gobierno, Andrea Levy ha considerado que el Estado español "sí" está en condiciones de tener una mujer al frente, como lo está "para tener alcaldesas" o a una presidenta del Congreso como Ana Pastor.

"Creo que es una cuestión de valía, de talento, de profesionalidad y de ir haciendo camino, como han hecho en la historia de la política de España muchas mujeres de las que reivindicamos su legado", ha señalado.

ELECCIONES. Por otra parte ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "convocar elecciones" si es "incapaz" de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha avisado de que el Partido Popular "está preparado" para esos comicios.