José Antonio Quiroga: "Levo pateado moito o río Miño de arriba a abaixo na provincia de Lugo"

Con su habitual prudencia, José Antonio Quiroga todavía no se siente presidente de la CHMS, a pesar del nombramiento oficial del ministerio. "Aínda van facer falta uns días de trámites", dice, aunque no oculta que el nuevo cargo le ilusiona. Incluso "un pouquiño máis que o do Parlamento", reconoce.

La razón es que va a aterrizar en un mundo que conoce bastante bien y que, además, le gusta. "Pensa que son o director do museo que alberga a maior sala de cultura fluvial de toda Europa", referida además al Sil y al Miño, un cauce con el que tiene un feeling especial. "Teño pateado o río de arriba a abaixo na provincia de Lugo moitas veces, desde Os Peares ata o norte", recuerda. En algunos casos fue para implicarse personalmente en el proyecto de conseguir "a maior colección de embarcacións fluviais" del Miño; y en otros, para cartografiar todas las poblaciones sumergidas aprovechando las bajadas de nivel de los embalses. "Son xeógrafo de formación e os ríos para min son algo para o que tiven dedicación", asegura José Antonio Quiroga.

Eso explica que el nuevo puesto lo llene de "ilusión". "Teño ganas de facer cousas pola calidade das augas, labores de previsión, de mentalización da sociedade de que a auga non é algo que ven do ceo ou é gratuíto". "Aquí non temos unha cultura do aproveitamento da auga como noutros lugres", reconoce.

Es más, recuerda cómo recientemente Galicia "viulle as orellas ao lobo", en referencia a la durísima sequía que afectó en 2017 a la comunidad. "Empezamos a percatarnos de que a falta de auga ou da súa calidade pode ser un problema para todo. A auga é un elemento central", asegura el nuevo presidente de la CHMS.

Para abrir esta nueva etapa, José Antonio Quiroga tendrá que cerrar otra, la del Parlamento gallego, "onde se fai outro tipo de traballo, máis teórico, aínda que tamén importante polas decisións que se toman".

El número tres de Gonzalo Caballero en el PSOE gallego tuvo conocimiento de que su nombre sonaba para el puesto "hai unhas semanas", tras lo que "directamente" sondearon su disponibilidad desde el ministerio. Después concretó los detalles con el propio Caballero y con Ferraz, ya que a su papel de diputado autonómico se suma el de secretario de organización del PSdeG, responsablidad que mantendrá "porque son compatibles". Otra cosa es la Cámara, donde espera formalizar su renuncia "calquera día a través do rexistro", independientemente de que haya o no actividad parlamentaria.

Actualidad

Caballero exige el fin de los recortes



El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, criticó este miércoles que el Ejecutivo de Feijóo apueste por un "neoliberalismo de recortes" cuando hasta el Consello Económico e Social (CES) le da una "labazada" por el nivel de desigualdad y pobreza que se registra en Galicia pese a la recuperación. En un contexto en el que la Xunta es contraria a que el Gobierno central amplíe la capacidad de endeudamiento, Caballero acusó al presidente autonómico de anteponer sus intereses de confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez "aos intereses dos galegos". "O PP non é sensible" El vigués argumenta que "o modelo co que estamos saíndo da crise é menos inclusivo e deixa sectores sociais en situación de vulnerabilidade" mientras el PP "nin é sensible nin ten dilixencia para pór solución a estes problemas", algunos reflejados por el CES.