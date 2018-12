Levantan a suspensión das primarias de En Marea e estudan unha nova data

A Comisión de Garantías acordou levantar a suspensión sobre as primarias de En Marea que paralizaron as votacións, polo que o Comité Electoral prevé marcar unha data para as eleccións proximamente.

A decisión foi comunicada este mércores en rolda de prensa por Adrián Acción e foi adoptada con tres votos a favor, de persoas afíns á dirección, e un en contra, o de Manuel Nogueira, que sinala que é o Comité Electoral o órgano que ten que ter a supervisión e control do censo, que tería que ser desde o día 23 de novembro o Comité Electoral.

Despois de que o Consello das Mareas decidise relevar ás anteriores empresas encargadas do censo (Bisagra) e do sistema de votacións (Agora Voting) aducindo razóns de "perda de confianza" nas mesmas, este mércores realizáronse as probas de seguridade coas novas compañías.

A empresa Ledmon Mercadotecnia, tal e como informaron, foi a elixida pola coordinadora para encargarse tanto da xestión do censo como das votacións.

Os críticos denuncian que o sistema de proba demostrou irregularidades

A empresa tamén se encarga de implementar o sistema de verificación de voto vía sms, así como da incorporación dos nomes dos candidatos na papeleta electrónica e da actualización dos contrasinais de todos os inscritos. Á súa vez, tamén se contratou a Openkratio para actuar "como autoridade independente de control das votacións".

No simulacro participaron membros do Comité Electoral e das dúas candidaturas, dando por válido o sistema, aínda que terá que soportar variacións noutro simulacro que podería celebrarse esta mesma semana.

Iso débese a que os críticos denuncian que o sistema de proba demostrou irregularidades poñendo en evidencia que o novo proceso é "de xeito evidente de parte".

Segundo a súa denuncia, cando un tenta votar accede ao seu usuario e contrasinal de Medrando –o censo da formación– e programa leva a unha xanela que obriga a cambiar o contrasinal e despois dirixe a dúas votacións, unha para o Consello das Mareas e outra para a Comisión de garantías.

Con todo, tal e como censuran, esta páxina como "primeira opción e ocupando toda a pantalla" indica a lista de Coidando a Casa, liderada por Luís Villares, mentres que se ha de navegar para atopar a de Entre Todas que encabeza David Bruzos.

Para a comisión de garantías este problema é "provisional" e estase traballando en emendalo en aras de realizar "outro simulacro coa papeleta xa definitiva" en presenza de interventores de ambas as listas.

O Comité Electoral prevé reunirse para fixar a data dos comicios aínda que, polo momento, segue sen emendarse o feito de que na actualidade haxa 16 persoas que din formar parte dun órgano que só pode contar con 13. Así as cousas, desde o Comité sinalaron a Efe que tentarán fixar unha data de votación antes de que finalice o ano porque "o importante é votar".