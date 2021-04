Leopoldo López visita Celanova entre críticas

O líder opositor venezolano Leopoldo López visitou este venres Celanova para participar nun encontro coa comunidade do seu país na localidade, tras a polémica suscitada en Cambados, onde a Policía Local denunciouno por viaxar de Madrid a Galicia pese a estar a comunidade baixo peche perimetral. Entre as voces críticas, o voceiro do BNG de Celanova, Leopoldo Rodríguez, asegurou nun comunicado non ter "coñecemento de que exista ningunha autorización por ningunha institución, nin razón xustificable, para saltarse as medidas sanitarias". Na súa opinión, é un "despropósito" que a vila, que padeceu o impacto do covid e continúa con restricións sanitarias, reciba o político "despois de ser multado facendo turismo en Cambados".

"Entendemos que este tipo de visitas pódense realizar en calquera outro momento sen por en risco á veciñanza e e en condicións de seguridade mellores das que se poden dar no interior dunha cafetería co aforo completo durante máis dunha hora", sinala o voceiro nacionalista, para a continuación agregar que "desde o BNG non aceptamos esta impunidade ante a desatención á mínima prudencia das normas sanitarias, nin a permisividade das autoridades ante unha actitude neglixente e temeraria".

📽️ #Vídeo En directo, el líder opositor Leopoldo López participa en un encuentro en #Celanova con la comunidad venezolana. pic.twitter.com/D1BFtgjF5R — La Región (@LaRegion) April 2, 2021

O Bloque manifesta ademais a súa "sorpresa diante da persimividade e da complicidade municipal", por parte do alcalde de Celanova, António Puga e da voceira do PSOE Teresa Barge, que asistiron o acto. "Non só é que Leopoldo López (residente en Madrid) estea en Galiza ilegalmente, sen razón que lle permita saltarse as restriccións sanitarias e pondo en perigo á poboación que disfruta duns días festivos, é que o alcalde e os seus socios de goberno amparen, promovan e participen deste acto político, demostrando ademais falta de sensibilidade polo respeto aos dereitos humanos", conclúe o escrito do Bloque.