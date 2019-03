Leiceaga se descarta para la candidatura del PSOE a las europeas

El portavoz del PSdeG en la Cámara gallega, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha afirmado que no está interesado en figurar en la candidatura del Partido Socialista para las elecciones al Parlamento europeas que tendrán lugar el próximo 26 de mayo.

"Me queréis colocar en todas las listas y no encuentro la forma de deciros que no estoy en ninguna carrera", ha asegurado este lunes Leiceaga a preguntas los medios durante una comparecencia de prensa en el Pazo do Hórreo.

En este sentido, ha asegurado que trasladó esta postura al eurodiputado y exministro de Fomento José Blanco durante el mitin que el Partido Socialista celebró el pasado domingo en A Coruña con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ayer (el domingo) se lo dije a Pepe Blanco: que sepas que no hice ninguna llamada, ni me interesa, ni estoy en ninguna carrera", ha señalado Fernández Leicega, quien ha insistido en que su intención es continuar en la Cámara gallega, donde podría abandonar su puesto como portavoz en los próximos meses ante la posible entrada en el Parlamento del líder del partido, Gonzalo Caballero.